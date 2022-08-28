وحذر رئيس هيئة تنظيم الطاقة البريطانية جوناثان برييرلى، من أن أسعار الطاقة من المرجح أن تستمر فى الارتفاع، داعيا رئيس الوزراء القادم لاتخاذ تدابير جديدة لمكافحة ارتفاع الأسعار.
وقال برييرلى: "الشتاء على الأبواب، وفواتير الطاقة وصلت إلى مستويات قياسية، وهذا ليس أفضل ما يمكن حدوثه فى ظل أزمة غلاء المعيشة".
وتابع "ومن أجل تقليل الاستهلاك اقترح اتباع بعض الأساليب مثل إحكام إغلاق النوافذ والأبواب، وتشغيل الأجهزة المنزلية فقط عند الحاجة، والتحول الى مصابيح توفير الطاقة LED، وغسل الأطباق فى وعاء ممتليء بالماء، والاستحمام تحت "الدوش" بدلا من الاستلقاء فى الحوض، وإيقاف التدفئة فى الغرف غير المسكونة، وخفض مستوى التدفئة فى باقى الغرف".
ومن اللافت أن الحد الأقصى المسموح لفاتورة الطاقة قد يصل إلى 1971 جنيها بعد التعديلات الأخيرة، فى حين بلغ الحد الأقصى السابق 1578 جنيها إسترلينيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا ترفع سقف فاتورة الكهرباء 80% لتبلغ 1971 جنيه استرلينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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