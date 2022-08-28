نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العودة للدراسة 1444 شعار الهوية البصرية العالم ينتظرك للتقويم الدراسي 1444 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العودة للدراسة 1444 لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية بجميع المراحل التعليمية تحت شعار العالم ينتظرك وهي الهوية البصرية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية احتفاء باقتراب العام الدراسي الجديد 2022-2023 وتحفيز للانتظام بالصفوف الدراسية والمقاعد الدراسية بنشاط وهمة، كما تم تدشين الهوية البصرية لتحمل لطلاب المستقبل العديد من المعاني السامية وفق رؤية المملكة 2030م، حيث تسعى الهوية لإضافة الجد والنشاط للميدان التعليمي ومشاركة أبناء المملكة من الطلاب فكرة أنهم بناة الوطن وهم شعلة التنافس العالمي، كذلك قامت وزارة التعليم السعودية بتوفير الدليل الإرشادي للعام الدراسي الجديد على الرابط الإلكتروني الهوية البصرية لبداية العام الدراسي 1444هـ.

العودة للدراسة 1444 بالمملكة العربية السعودية وفق التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

في سياق متصل فقد تم تحديد بدء العام الدراسي الجديد 1444 بالمملكة العربية السعودية من قبل وزارة التعليم السعودية يوم الأحد الموافق 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022م، ووفق خارطة التقويم الدراسي 1444-2022 بعد التعديل سيشمل هذا العام ثلاث فصول دراسية يتخللها 56 يوم إجازة وعدد 13 أسبوع لكل فصل دراسي، أي بمعدل 39 أسبوع دراسي على مدار العام، بحيث يتم انتهاء العام الدراسي 2022-2023 يوم الخميس 4 ذي الحجة 1444هـ الموافق 22 يونيو 2023م.

التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين والإداريين للمدارس بالسعودية

إضافة لما سبق ذكره فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن عودة شاغلي الوظائف التعليمية كالتالي:

أولًا عودة المعلمين والمعلمات إلى دوامهم بالمدارس سيوافق بدء الدراسة 2022-1444 أي يوم الأحد الموافق 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022م.

كذلك ستكون عودة المشرفين والمشرفات ومنسوبي المكاتب التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية سيبدأ دوامهم يوم الإثنين القادم الموافق 22 أغسطس 2022 الموافق 24 محرم 1444، وذلك من أجل الاستعداد للتحضير واستقبال العام الدراسي 2022 وفق خطة تشغيل مدروسة من قبل الوزارة.

قيم الهوية البصرية العالم ينتظرك عودة الدراسة 1444-2022 بالمملكة

كما ذكرنا في السابق أن شعار الهوية البصرية العالم ينتظرك والذي يحمل أكثر من لون لكل لون معني فشعار العودة للدراسة الذي يتوسطه شعار المملكة العربية السعودية، تعني ألوانه معنى ( الالتزام، الاتزان، المعرفة، أفق، نشاط، علم، امتنان، شغف) وكلها معاني سامية تحفز أبناءنا من طلاب وطالبات المملكة على الإقبال على العلم والنهم للتعلم، كما تحمل الهوية البصرية العالم ينتظرك القيم التالية:

الأمل.

الامتنان.

الشغف.

مؤشر ترتيب عين أولياء الأمور لمعرفة أداء المدارس 1444-2022

بالإضافة لما سبق قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية بإطلاق مؤشر ترتيب الذي يتمكن من خلاله ولي الأمر بالتعرف على مستوى مدرسة أبناؤه، وهو ما يعمل على تحفيز التنافس بشكل إيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم وفق ترتيبها تبعًل لمتوسط درجات الطلاب بها بالاختبارات المعيارية وهي اختبار القدرات واختبار التحصيل الدراسي في آخر ثلاث أعوام.

أهداف مؤشر ترتيب tarteeb.edu.sa بالسعودية

في سياق متصل نوضح الأهداف التي تم تدشين مؤشر ترتيب من أجلها منذ أواخر العام الماضي 2021 وما سيعود على الطلاب والقطاع التعليمي بالنفع منه:

أولًا تجويد مخرجات التعليم.

أيضًا العمل على تحسين أداء الطلاب في اختبارات القدرات واختبار التحصيلي الدراسية.

كذلك مساعدة أولياء الأمور والطلاب في اختيار أفضل المدارس المناسبة لهم.

كما يعمل على تطوير منظومة التعليم والتدريب من خلال الدراسات والبحوث وتحليل البيانات وتقديم التوصيات بناءً عليها.

في النهاية يعمل مؤشر ترتيب tarteeb.edu.sa على تقديم إمكانية البحث على مستوى مكتب وإدارة التعليم وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، بالإضافة للبحث على خارطة المملكة.

بقرار رسمي منع المشروبات الغازية في المدارس السعودية 2022-2023

وتزامنًا مع رفع جاهزية الاستعداد لاستقبال أولى أيام العام الدراسي 1444-1445، اليوم الأحد 1 شهر صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 شددت وزارة التعليم السعودية على كافة المقاصف المدرسية بمنع بيع المشروبات الغازية لمخالفتها للاشتراطات الصحية المقررة من الوزارة، حفاظًا على صحة وسلامة طلاب المملكة.

ووفق ما صرحت به المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم الدكتورة ابتسام الشهري، أنه بناء على توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ قامت الإدارات التعليمية بكافة أنحاء المملكة، بأعمال الصيانة اللازمة لاستقبال الطلاب، كذلك فإن كافة الكتب المدرسية ستكون متاحة على منصة مدرستي وسيتم توزيع نسخها المطبوعة على الطلاب، ماعدا كتب تخصصات المهارات الرقمية، والتربية الفنية، وأيضًا المهارات الحياتية والأسرية ستكون متاحة رقمياً فقط.