مصرع 3 أشخاص على الأقل بحادث دهس فى هولندا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكرت إليان ماستويك المتحدثة باسم الشرطة، لمحطة "راينموند" المحلية أن أكثر من شخصين قتلا لكنها قالت إن العدد الدقيق للقتلى لم يتضح بعد.
وقالت محطة "إن أو إس" الهولندية إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم.
وأعلنت الشرطة فتح تحقيق فى سبب انحراف الشاحنة عن الطريق فى قرية نيو-بييرلاند جنوب روتردام.
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