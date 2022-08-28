بوريل: صربيا ستسمح لمواطنى كوسوفو بدخول البلاد ببطاقات الهوية

جدة - نرمين السيد - قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن صربيا ستسمح لمواطنى كوسوفو بدخول البلاد ببطاقات الهوية الشخصية الصادرة عن الحكومة فى بريشتينا.





وأوضحت قناة "يورو نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية، أن هذه التطورات ستعمل على تسوية جزء من النزاع الذى أدى إلى تصعيد التوترات على طول الحدود بين البلدين فى أوائل شهر أغسطس الجارى. ونقلت القناة تغريدة لجوزيب بوريل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" والتى أكد خلالها "أنه فى إطار الحوار الذى ييسره الاتحاد الأوروبى، فقد وافقت صربيا على إلغاء وثائق الدخول والخروج لحاملى بطاقة هوية كوسوفو، ووافقت كوسوفو على عدم تقديمهم لحاملى الهوية الصربية، والاتحاد الأوروبى تلقى ضمانات من رئيس الوزراء ألبين كورتى بشأن ذلك".

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