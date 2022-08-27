مواعيد مباريات الدوري السعودي القادمة لموسم 2022-2023

تشهد مواعيد مباريات الدوري السعودي القادمة عدد من اللقاءات المتميزة بين الأندية في المملكة العربية السعودية ويعتبر الدوري السعودي للمحترفين واحد من أقوى الدوريات في الوطن العربي، لهذا يهتم المتابعين بمعرفة أحدث جدول مباريات الدوري السعودي 2023 وما هو ترتيب الدوري السعودي للمحترفين أيضًا بعد انتهاء الجولات، وينبغي المتابعة لكافة الجولات لكي يتم التعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي وذلك من خلال استقبال تردد قناة SSC الرياضية.

مواعيد مباريات الدوري السعودي القادمة

انتهت الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، لهذا يهتم المتابعين بالاستعلام عن مواعيد مباريات الدوري السعودي القادمة وما هو أول لقاء للأندية وذلك كما يلي:

يشهد يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر أغسطس الجاري موعد مباراة الفتح والباطن في الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما في نفس اليوم وفي تمام الساعة الثامنة مساءً يمكن متابعة أحداث مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية.

أما عن موعد مباراة الرائد والوحدة في السعودية فهي يوم الخميس الأول من سبتمبر في تمام الساعة السادسة مساءً، وفي نفس اليوم يمكن متابعة أحداث لقاء نادي الشباب وأبها، ومباراة العدالة والطائي تتم يوم الجمعة الثاني من سبتمبر في تمام السادسة مساءً وفي نفس اليوم يمكننا متابعة لقاء ضمك والخليج في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وعن مباراة التعاون والنصر فهي يوم السبت الثالث من سبتمبر 2022 في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما نادي الاتحاد والاتفاق يتم عقد المباريات في تمام الساعة الثامنة من نفس اليوم.

موعد مباريات الجولة الثالثة في الدوري السعودي

تبدأ مباريات الجولة الثالثة من الأحد الموافق 4 من شهر سبتمبر 2022 وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف وخمس دقائق وهي بين نادي الفتح والهلال السعودي، وفي يوم الخميس الموافق الثامن من نفس الشهر نتابع مباريات عديدة من بينها مباراة الخليج والعدالة في الخامسة والنصف، وفي الثامنة مساءً مباراة الوحدة ونادي أبها، وأيضًا الشباب ونادي الطائي.

موعد مباراة اتحاد جدة والرائد

يمكننا متابعة مباراة نادي الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة الموافقة 9 من شهر سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعد أن استطاع الاتحاد أن يتصدر قائمة الدوري السعودي للمحترفين.