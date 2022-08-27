إن نظام نور والتسجيل الجديد لولي الأمر من أهم الأشياء التي تشغل بال جميع أولياء الأمور خلال هذه الفترة، لأن منصة نور تقدم خدمات متعددة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، كما أنها تسمح لهم بأن يتابعوا الأبناء ويستفيدون بشكل كبير من المنصة، ولكن لابد من إنشاء حساب وتسجيل الدخول حتى التمكن من الاستمتاع بكل هذه الخدمات، ومن خلالنا سنوضح لك نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1444.

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1444

على ولي الأمر أن ينشىء حساب من خلال نظام نور، ويقوم بتسجيل الدخول عليه للمرة الأولى عن طريق الاتباع للخطوات التالية:

تنتقل لبوابة نظام نور.

تضغط فوق رابط التسجيل الذي يخص ولي الأمر.

تدخل بيانات التسجيل لولي الأمر من رقم السجل المدني واسم المستخدم.

تنتقل بعد ذلك للخطوة التالية وتضغط فوق كلمه التالي.

تملأ جميع الحقول الفارغة الخاصة بالبيانات التي يتم طلبها.

تضغط على خانة تدقيق.

تدخل بيانات ولي الأمر وتحفظها عن طريق الضغط على كلمة حفظ.

إن كان ولي الأمر يسجل الدخول للمنصة ويستخدمها بسهولة.

تسجيل الدخول لولي الأمر عبر نفاذ الوطني

بإمكان جميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور أن يقوموا بتسجيل الدخول لنظام نور عبر نفاذ الوطني واتباع الآلية التالية:

أولاً تدخل لنظام نور بشكل مباشر.

تضغط على خانة الدخول من خلال بوابة نفاذ.

تكتب اسم المستخدم وتضيف كلمة المرور بالمكان المخصص لهم.

تسجل الدخول وتنتظر إلى أن يصل رمز التحقق للهاتف.

تدخل الرمز وتنتقل للحساب وتبدأ في استخدامه.

منصة نور ولي الأمر

إن وزارة التعليم قدمت خدمات إلكترونية كثيرة كانت تستخدم بوقت فيروس كورونا الراهن وكان هذا النظام يحتوي على مساحة كبيرة تعليمية أمام جميع أعضاء التدريس، والطلاب وأولياء الأمور وبإمكانهم استخدام كل هذه الخدمات عن طريق إنشاء حساب وتسجيل الدخول عليه من خلال بوابة نفاذ الوطني أو غيرها، كما أن الشؤون المدرسية يتم إدارتها من خلال نظام نور، فهذه المنصة من أكثر المنصات الناجحة على الإطلاق التي وفرت أشياء كثيرة، ومنها الاستعلام عن نتائج الطلاب لاستعادة البيانات تسجيل الدخول ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم ونتائجهم، ومتابعة النشاطات والواجبات مع الإدخال لدرجات الاختبارات.