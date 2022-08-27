قائمة ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 2022

قائمة ترتيب الدوري السعودي أو ترتيب الدوري السعودي 2022 الدرجة الأولى والذي يعتبر واحد من أهم الدوريات في الوطن العربي لانضمام عدد كبير من الفرق المعروفة به مثل نادي الهلال أو نادي أهلي جدة وقد استقطب الدوري السعودي عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي، وتمكنت الأندية من الاستعانة بعدد كبير من المحترفين في الوطن العربي وعلى مستوى العالم، ويمكن معرفة ترتيب هدافي الدوري السعودي أو مواعيد مباريات الدوري السعودي القادمة باستمرار من خلال المتابعة وخصوصًا من خلال القنوات الناقلة وهي تردد قناة SSC الرياضية على الأقمار الصناعية.

قائمة ترتيب الدوري السعودي

يتم تحديث قائمة ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولات الأسبوعية وأولًا بأول، وعقب انتهاء الجولة الأولى وخوض كافة الأندية تم الإعلان عن الترتيب التالي:

حصل نادي الاتحاد على المركز الأولى بعد أن لعب جولة واحدة فقط وفاز فيه وفي المركز الثاني جاء نادي الشباب بعد الفوز في نفس الجولة وأيضًا نادي الهلال في المركز الثالث.

استطاع نادي التعاون أن يحصد المركز الرابع بعد مرور الجولة الأولى في دوري المحترفين السعودي بينما في المركز الخامس نجد نادي الطائي.

وعن المراكز الثلاث الأخيرة فقد كانت من نصيب نادي الخليج الذي حصل على المركز الرابع عشر بينما نادي الباطن حصل على المركز الخامس عشر، ونادي العدالة الذي حصل على المركز السادس عشر.

جدول ترتيب الدوري السعودي

وقد تمكن نادي اتحاد جدة من الحصول على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، وجاءت هذه النتيجة بعد أن تمكن من الفوز على نادي العدالة في الجولة الأولى وذلك برصيد ثلاث أهداف ولم يحقق الفريق الآخر أية أهداف في تلك المباراة وقد تمكن من إحرازهم أحمد شراحيلي وهارون كامارا وحمدان الشمراني.

ترتيب الدوري السعودي كم باقي جولة؟

شهدت الجولة الأولى العديد من المباريات وانتهت بالفعل، ويشهد الأسبوع الجاري إقامة الجولة الثانية، ويستمر الدوري السعودي للمحترفين حتى الجولة الثلاثين أي أنه بناءً على عدد جولات الدوري السعودي للمحترفين فيتبقى للإعلان عن صاحب المركز الأول تسعة وعشرين جولة قادمة، كما يتم بعدها الإعلان عن هدافي المباريات كافة.