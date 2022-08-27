إن عروض هايبر بنده من الأشياء المنتظرة من قبل جميع السعوديين، وكذلك المقيمين المتواجدين بالمملكة، فشركة بنده تحرص دائماً أن تقدم عروض على منتجات متعددة توفرها بكافة المتاجر بالسعودية، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم عروض هايبر بنده ١٤٤٤ العودة للمدارس في السعودية لكافة المراحل التعليمية على مستوى المملكة العربية السعودية.

عروض هايبر بنده ١٤٤٤ العودة للمدارس في السعودية

إن كافة متاجر هايبر بنده دائماً تقدم عروض بكل عام لتوفير خصومات على جميع المنتجات، وكذلك المستلزمات التي لها علاقة بالدراسة والطلاب، وإليكم أهم وأفضل العروض المقدمة من هايبر بنده وهي كالآتي:

عروض المواد الغذائية للمدارس من هايبر بنده

تورتيلا شيبس شيتوس أو دوريتوس 95 ريال أما سعره قبل العرض كان 14.95 ريال.

تونة تندرينا 95 كانت قبل العرض 35.70 ريال.

أرز سيلا 95 ريال وقبل العرض كان 31.95 ريال.

مياه أروى 95 كانت 20.95 ريال.

كورن فليكس 95 كان السعر 36.95 ريال.

عروض العناية الشخصية للمدارس من هايبر بنده

مزيل البقع والروائح 95 ريال كانت سعر الأصلي 39.95 ريال.

مطهر ديتول 95 ريال السعر 49.95 ريال.

منظف ديتول متعدد الاستخدامات 95 ريال السعر القديم كان 63.50 ريال.

مناديل الوجه هلا السعر 15 ريال بدلاً من 95 ريال.

مناديل ديتول المبللة 95 بدلاً من 43.50 ريال.

مناديل فاين 95 بدلا من 24.95 ريال.

شامبو بانتين والسعر 95 بدلاً من 21.95 ريال.

شامبو فاتيكا السعر 95 بدلاً من 27.95 ريال ريال.

زيت دوف لحماية التساقط 95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

عروض الأدوات المدرسية من هايبر بنده

الأقلام الرصاص عددها ثمانية السعر 8 ريال بعد 13 ريال.

أقلام كلاس الرصاصية ست أقلام وبرايتين ومحيتين السعر سبعة ونصف ريال بعد أن كان 12 ريال.

غراء كلاود اثنين السعر ثمانية ريال بدلاً من 14 ريال.

أقلام زيبرا الرصاصية اثنين بسعر 13 ريال بدلاً من 18 ريال.

أقلام كلاس الرصاصية ثمانية ريال بدلاً من 12 ريال.

أقلام ملونة زيبرا سارسا ثمانية ونصف ريال بدلاً من 12 ريال.

أرقام ووسائل والتواصل بنده السعودية

هناك بعض الطرق للتواصل مع بنده في المملكة العربية السعودية، ويُمكنك اتباع الطرق التالية لكي تتواصل وهي: