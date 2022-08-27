فلسطين: حراك دبلوماسى وقانونى متواصل لنصرة الأسرى وحقوقهم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أنه تم الايعاز لسفراء دولة فلسطين بسرعة التحرك الفورى تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأى العام فى الدول المضيفة، وكذلك لبعثات دولة فلسطين لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وما يتعرضون له من حملة مبرمجة ومسعورة.
وأضافت الوزارة "هذا الحراك جاء لوضع الدول والمجتمع الدولى ومجالس ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة لتحمل مسئولياتهم لوقف العدوان الوحشى بحق أسرانا الأبطال، والضغط على دولة الاحتلال للتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، بما فى ذلك المطالبة بوقف سياسية الاعتقال الإدارى، والإفراج الفورى عن المعتقلين الإداريين، والإفراج عن الأسيرات والمرضى وكبار السن والأطفال والدفعة الرابعة من الأسرى".
وأدانت الوزارة حملات القمع والتنكيل والاستهداف الإسرائيلى المتواصل للأسرى الأبطال فى سجون الاحتلال، ومحاولة كسر إراداتهم والسيطرة على وعيهم، وتعتبرها امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطينى، وحقوقه العادلة والمشروعة.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الأبطال، وما يتعرضون له من عمليات اضطهاد وتعذيب مُمنهجة، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.
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