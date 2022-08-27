باكستان تعلن الطوارئ بعد مقتل ألف شخص جراء الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وأكدت الحكومة الباكستانية أن الفيضانات أضرت بأكثر من 33 مليون شخص ودمرت نحو مليون منزل. وتؤكد السلطات الباكستانية أن سبب هذه الفيضانات هو التغير المناخى، وأن البلاد تتأثر بتداعيات التغيرات المناخية الناتجة عن التلوث البيئى.

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