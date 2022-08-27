العالم اليوم - آخرهم جورج الراسي.. نجوم فارقوا الحياة في مقتبل العمر

انتم الان تتابعون خبر آخرهم جورج الراسي.. نجوم فارقوا الحياة في مقتبل العمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 10:19 مساءً - تلقى الوسط الفني، السبت، بحزن شديد نبأ وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، في حادث سير مروع، حيث شكل هذا الخبر الأليم صدمة على قلوب عدد من نجوم الفن، مثل جورج وسوف، نانسي عجرم، يارا، ديانا كرزون.

ولم يكن جورج الراسي الفنان الأول، الذي يفارق الحياة في عمر الشباب قبل أن يحقق أحلامه وطموحاته، فهناك العديد من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا في مقتبل العمر، وكان على رأسهم الفنان المصري والملحن والمطرب محمد فوزي، وهو من نجوم زمن الفن الجميل، حيث أصيب بمرض السرطان، وتوفي على إثره في عمر يناهز 46 عاما.

بينما الفنانة التونسية الشهيرة ذكرى لقيت مصرعها وهي مقتولة، وكانت جريمة قتلها قد هزت الرأي العام بشكل كبير، إذ رحلت عن عالمنا عن 37 عاما.

وتم العثور على الفنانة اللبنانية سوزان تميم مقتولة بسكين بداخل شقتها، عن عمر ناهز 31 عاما.

كما كانت وفاة الفنان المصري علاء ولي الدين بمثابة الصدمة الكبيرة على كل محبيه وجمهوره، فقد رحل عن عمر ناهز الـ39 عاما، نتيجة أزمة سكر حادة، بعد تقديم أعمال فنية مميزة، استطاع بها أن يدخل قلوب الجمهور بسبب حسه الفكاهي وعفويته.

أما الفنانة ميرنا المهندس فقد بدأت مشوارها الفني في عمر صغير، وتوالت أعمالها الفنية، حتى توقفت عن العمل بسبب إصابتها بمرض نادر، وبعد أن شفيت منه، عادت مرة أخرى إلى الفن عام 2009، لكنها توقفت مرة أخرى لإجراء عملية جراحية وتوفيت على إثرها عام 2015 عن 37 عاما.

وفي 2019، توفي الفنان المصري هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ داخل شقته عن 35 عامًا، ليلحق بوالديه الفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد التي رحلت عن الحياة عن عمر الـ35.

فيما توفي الموسيقار عمر خورشيد، الذي يعد أول من أدخل آلة الغيتار في الموسيقى الشرقية بمصر، جراء حادث مروري عن عمر ناهز الـ36 عاما.

يشار إلى أن قائمة النجوم الذين فارقوا الحياة في مقتبل العمر مليئة بالشباب، وعلى رأسهم الفنان والإعلامي المصري عمرو سمير الذي توفي فجأة بسبب سكتة قلبية، والمطرب المصري عامر منيب حفيد الفنانة ماري منيب، الذي توفي نتيجة لمرض سرطان القولون عن عمر ناهز الـ48، والفنان المصري ماهر عصام عن 38، والفنانة الكويتية دانة عباس الحيدر التي توفيت بعمر 21 عاما، نتيجة إصابتها بالسرطان، وأيضًا المطربة المغربية رجاء بلمليح التي رحلت بسبب نفس المرض عن عمر الـ45 عاما.