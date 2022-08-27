جدة - نرمين السيد - وذكرت القيادة -فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- "أن قائد عمليات كركوك الفريق الركن على الفريجى قاد عملية (الإرادة الصلبة) بمرحلتها السادسة والتى أسفرت عن تدمير 3 أوكار لتنظيم داعش الإرهابى وضبط 46 عبوة ناسفة وقذائف وقنابل هاون وصواريخ وأسلحة متعددة أخرى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش العراقى يدمر 3 أوكار لـداعش فى كركوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.