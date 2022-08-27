فرنسا وألمانيا تحثان بروكسل على مواصلة إصدار التأشيرات للروس

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "بلومبيرج" نقلا عن وثيقة تم إعدادها قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى براج، أكدت باريس وبرلين أن الاتحاد الأوروبى يجب أن يواصل إصدار التأشيرات للروس غير المرتبطين بالحكومة، وبينهم الطلاب والفنانون والعلماء والمهنيون.

وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى سيبحثون "خطة توافقية" تنص على إجراءات إضافية تشمل الروس الراغبين فى الحصول على تأشيرة قصيرة الأجل.

كما تنص هذه الخطة على زيادة التكاليف للروس الراغبين فى السفر إلى الاتحاد الأوروبى.

ودعا ممثلو عدد من الدول الغربية فى الآونة الأخيرة إلى حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.