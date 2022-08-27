إصابة 3 جنود هولنديين برصاص مجهولين فى إنديانا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول بوزارة الدفاع الهولندية إن جنديين على الأقل فى حالة حرجة بعد الهجوم، وفق صحيفة "ديلى ميل".

وذكر تقرير لصحيفة "إن إل تايمز" الهولندية أن خلافا وقع قبل إطلاق النار، دون إضافة تفاصيل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهولندية: "إطلاق النار وقع أمام الفندق الذى تنزل به قوات الكوماندوز".

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 3:30 صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلى.

والجنود الثلاثة المصابون أعضاء فى فيلق الكوماندوز الهولندى وكانوا فى ولاية إنديانا كجزء من برنامج تدريبى، وكانوا يقيمون فى فندق "هامبتون إن" المحلى.

وأفادت الشرطة بأن لديها عدة شهود، لكنها قالت إنه لم يتم إجراء أى اعتقالات. ولم يقع إطلاق النار داخل الفندق.

وقالت سلطات ولاية إنديانا إنها لا تعتقد أن إطلاق النار كان عشوائيا وأنه لا يوجد تهديد للجمهور.