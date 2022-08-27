12 قتيلاً و87 جريحاً باشتباكات في طرابلس

12 قتيلاً و87 جريحاً باشتباكات في طرابلستسببت الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس منذ مساء امس الجمعة في سقوط 12 قتيلاً و87 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة في بيان نشرته مساء اليوم السبت أن هناك 12 قتيلا و87 جريحا..مشيرة إلى خروج 29 حالة من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية.

وتشهد العاصمة طرابلس منذ مساء الجمعة، اشتباكات بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع "اللواء 777 قتال" بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وافادت بوابة الوسط الليبية في وقت سابق بأن "قوة حماية الدستور"، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أغلقت الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس ومصراتة، وبالتحديد عند بوابة وادي كعام.