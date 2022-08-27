رقم مؤسسة زايد للأعمال الخيرية للاتصال والتواصل المباشر مع موظفي المؤسسة للرد على التساؤلات والبرامج التي يمكن الاشتراك فيها، كما تستقبل المؤسسة الطلبات الخاصة بالمساعدة المالية والعلاجية ومساعدات التعليم والعلاج وغيرها عبر الربط الخاص استقبال طلبات المساعدة الرسمية منها، وتنفرد عن المؤسسات الإنسانية العالمية أنها تقوم باستقبال طلبات جميع الجنسيات فضلا ومساعدة منها لجميع الإنسانية بما يجعلها الأشهر على مستوى جميع دول العالم.

مؤسسة الملك زايد للعمل الخيري

تم إطلاق المؤسسة في عام 1992 برأس مال مليون دولار وذلك لتقديم العديد من البرامج الإنسانية وتنفيذها والإشراف عليها بما يعود بالنفع على المجتمع، وتم توسيع عمل المؤسسة ليصبح راس مالها بالملايين وقامت بتقديم المساعدات المنتشرة والايادي البيضاء بالمشروعات الخيرية والإنسانية المنتشرة في جميع دول العالم، وجدير بالذكر أن المؤسسة قامت بإرسال حملات الطائرات بالمعونات الإنسانية إلى متضرري السيول في السودان وكذلك في باكستان في خلال الأيام القليلة الماضية.

[رقم مؤسسة زايد للأعمال الخيرية] مواعيد الاتصال لطلب مساعدة من الشيخ محمد بن زايد ZayeDchF

لطالما كان لأبناء زايد الظهور المميز في المشروعات الإنسانية في جميع دول العالم، حيث جعلوا العمل الإنساني من أولويات العمل الخيري الذي يقوموا بتقديمه بميزانية مالية كبيرة، ويتم ذلك من خلال توفير برامج محددة في كل عام يتم التقديم عليها وقبول أصحاب الحاجات فيها، مثل برامج الحج والإسكان وغيرها، بينما تستقبل أيضا طلبات المساعدة عبر منصتها للخدمات الإلكترونية للمستخدمين.

ما هي شروط التقديم على مساعدة من مؤسسة زايد

يجب أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة.

يوجد استثناءات للمرأة في التقديم مع ثبوت الحالة الخاصة بها وتقديم المرفقات اللازمة.

يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بصاحب الطلب.

يجب أن تكون البيانات مكتملة وصحيحة وإلا لن يتم الرد على الطلب.

يكون على صاحب الطلب تقديم ما يثبت أنه من غير القادرين على الحصول الوفاء بالالتزامات المطلوبة (ليس لديه سكن أو من محدودي الدخل أو يتم تقديم سجل طبي لطلب المساعدة العلاجية).

برامج المؤسسة العامة البرامج الخاصة تقديم برنامج زايد للحج

المساعدات الطبية

تقديم مساعدات التعليم

كما يتم تقديم مساعدات متنوعة طلب منحة حج

تقديم طلب مساعدة صحية

طلب مساعدة تعليمية

تقديم طلب مساعدات أخرى

طلب كسوة عيد الأضحى

برنامج الأضاحي

كيف يمكن تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد

يتم الدخول على رابط الموقع الإلكترونية لمؤسسة زايد للعمل الخيري. يقوم صاحب المساعدة باختيار البرنامج الذي يرغب الحصول عليه. إذا كان لديه طلبات أخرى يتم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية (أعلى الصفحة) واختيار طلب مساعدة أخرى. يتم تسجيل الدخول لتقديم الطلبات. يجب أن يتم تسجيل رقم الهاتف المتحرك. يصل إلى صاحب الهاتف رمز التحقق. يواصل خطوات التسجيل برمز التحقق لإتمام الطلب. يقوم بالحفظ والإرسال.

رقم رقم مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والعنوان ومواعيد التواصل