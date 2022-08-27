سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy S23 Ultra منافس الايفون

قد قامت شركة سامسونج العالمية بالاعلان عن إطلاق نسخة جديدة ومتطورة بشكل كبير من هاتف سامسونج جلاكسي حيث يحتوي هذا الهاتف على العديد من المميزات العديدة للغاية بالنسخة الجديدة كما يأتي الهاتف بمعالج قوي للغاية من نوع كوالكوم سناب دراغون 895 بتكنولوجيا الـ 4 نانو كما يجب أن نشير أن نظام التشغيل عالي للغاية تابعوا معانا خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم بعض التفاصيل حول هذا الهاتف الاسعار المتوفرة في جميع الأسواق بالإضافة إلي ذلك المواصفات التي يحتوي عليها.

مواصفات هاتف Samsung galaxy s23

هذا الهاتف يحتوي على العديد من المواصفات المختلفة من بينها :

أولا يدعم الهاتف خاصية NFC

ثانيا يدعم هذا الهاتف شريحتي اتصال.

كما يدعم جميع شبكات الاتصال المختلفة.

رابعا هذا الهاتف مقاوم الماء والغبار.

خامسا الاصدار الاول لهذا الهاتف يحتوي على ذاكرة تصل إلي ٢٥٦ جيجابايت مع ذاكرة تصل إلي ١٢ جيجابايت.

سادسا الاصدار الثاني لهذا الهاتف يحتوي على ذاكرة تصل إلي ٥١٢ جيجابايت مع ذاكرة عشوائية تصل إلي ١٢ جيجا بايت.

الواجهة ونظام التشغيل مميز للغاية حيث يحتوي الهاتف على نظام تشغيل هاتف اندرويد ١٢ مع واجهة سامسونج One UI 4.1.

يحتوي الهاتف على شاشة عملاقة الحجم تصل إلي ٦,٨ وتدعم جودة عالية للغاية بكثافة نصل الي ٥٠٠ بكسل لكل بوصة وتأتي الشاشة بدقة ١٤٤٠ × ٣٠٨ بيكسل.

سعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

يجب أن نشير أن شركة سامسونج قد قامت بالاعلان عن اسعار هاتفها الجديد في جميع اسوق الهواتف في المملكة العربية السعودية على النحو التالي: