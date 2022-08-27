لينك http://www.moe.gov.ye/ لاستخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 برقم الجلوس صنعاء وحضرموت والمحافظات اليمنية 

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية رسميا عن التفاصيل الخاصة بامتحانات الدور الأول لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 في اليمن بجميع المحافظات، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة في اليمن 2022 خلال الأيام الماضية، بناء على الجدول الرسمي المعلن من قبل الوزارة، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن التفاصيل الخاصة بإعلان نتيجة الطلاب من حيث الموعد المحدد وكذلك الرابط المخصص لكي يتم الاستعلام الكترونيا عن النتيجة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في اليمن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022

وقد اشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه من المقرر ان يتم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد اشارت بعض المصادر الرسمية أن اعمال رصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب قد انتهت بعدما تم انهاء كافة اعمال تصحيح الامتحانات في المدارس واللجان المخصص لتصحيح الامتحانات، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب مباشرة، وسوف يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم اليمني رسميا بعدما يتم رصد كافة نتائج الطلاب.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022

يمكن لكافة الطلاب واولياء الأمور بشكل عام التعرف على نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية من خلال الرابط الخاص بالطالب، عن طريق ادخال رقم الجلوس مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.