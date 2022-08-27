مواصفات وسعر موبايل Samsung galaxy s23 بديل الايفون مواصفات وبطارية خيالية

موبايل Samsung galaxy s23 من أحدث واڤضل أجهزة الهواتف المحمولة في الأسواق، ويحتوي هاتف سامسونج على عدد من المميزات الرائعة، و يعتبر موبايل سامسونج 23s هو النسخة الحديثة من سلسلة هواتف سامسونج s، وهو الطراز الأغلى سعرا في الأسواق، ومن خلال هذا المقال سنوضح أهم مميزات وعيوب هاتف سامسونج الجديد.

مواصفات هاتف سامسونج 23s

يتميز هاتف سامسونج جلاكسي بعدد من المواصفات المميزة ومنها:

نوع الجهاز: هاتف ذكي.

اسم الجهاز: Samsung Galaxy S23 Ultra، سامسونج جالاكسي اس 23 الترا.

الوان الجهاز: الأسود، الأبيض، الأخضر، العنابي.

مواد تصنيع الجهاز: الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج (جوريلا جلاس +Victus).

سرعة انترنت: شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت، شبكات 4G تصل حتى 3 جيجابايت، شبكات 5G تصل حتى 10 جيجابايت.

نوع شريحة SIM: Nano SIM/eSIM.

عدد الشرائح: 2 شريحة.

الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجا بكسل.

أبعاد الهاتف 8.9×163.3 مم.

الكاميرا الخلفية بدقة 108 ميجا بكسل.

وزن الهاتف 228 جرام.

يدعم الموبايل شبكة الجيل الثاني ال 2G والجيل الثالث ال 3G، كما يدعم أيضا الجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G.

مميزات هاتف سامسونج 23s

هاتف سامسونج يتميز عن غيره من الهواتف الأخرى بعدد من المميزات والتي منها:

قوة الشاحن بقدرة 45 واط.

خامات الهاتف ذات جودة عالية فهو يتميز بإطار من الألومنيوم مع الزجاج.

يدعم مقاومة الماء والغبار حسب معيار IP68.

البطارية ذات سعة كبيرة، تستطيع العمل لفترات طويلة مع قوة شحن سريعة.

سرعة أداء واستهلاك منخفض للطاقة.

عيوب هاتف سامسونج 23s

بالرغم من أن هاتف سامسونج يحتوي على العديد من المميزات، إلا أنه يحمل بعض العيوب منها: