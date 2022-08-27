نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان …. رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية results.mlazemna في المقال التالي
رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الان ننقله ونتابع أمام حضراتكم، حيث اصبح امامنا ساعات معدودة على اعتماد ظهور نتائج الطلاب فى الصف السادس الاعدادي التي على الرغم من الاشارة على انها تعلن خلال ساعات محدودة لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عن تلك النتائج التي سنستعرض ونوافيكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع تفاصيلها الواردة
رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022
تستعد فى الفترة الحالية وزارة التربية والتعليم العراقية على اعلان نتائج السادس الاعدادي 2022 فى جميع المحافظات العراقية، حيث ستعمل وزارة التربية والتعليم العراقية فى البداية على تكريم اوائل الطلاب فى الشعبة الأدبية والعلمية وكذلك التطبيقية، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على موقعها الرسمي على تويتر وفيسبوك على ان نتائج الطلاب لن تتأخر نهائياً عن الأسبوع الجاري وذلك على مستوي جميع المحافظات العراقية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان جميع اعمال التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت ليجري حالياً عمليات التدقيق ما قبل الاعلان رسمياً عن ظهور نتائج الطلاب على موقع الوزارة الرسمي، على ان نستعرض وننقل أمام حضراتكم على غرار هذا الامر من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز عبر الفقرة التالية الان طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج
خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول
نتعرف سويا الآن على خطوات وطرق الاستعلام والاستخراج عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول وذلك فور اتباع الخطوات التي جاءت على الشكل التالي:-
- فى بداية الامر يجب عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- بعدها قم بالدخول على ايقونة خدمات الكترونية
- بعدها ابدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول
- قم بالبدء على ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى تحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى تحديد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام علمي ام احيائي
- انقر فى النهاية على ايقونة استعلام حتي تكون امامكم النتائج بنجاح
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الان …. رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية results.mlazemna على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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