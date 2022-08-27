نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعميم قبول الطلاب السوريين في المدارس السعودية 2022 وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعميم قبول الطلاب السوريين في المدارس السعودية، من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث تم توجيه الأمر لجميع الإدارات التعليمية بالمملكة العربية السعودية من أجل إطلاق الاستمارة الموحدة للقبول بكافة المدارس الأهلية والأجنبية أيضًا.

وقد وجهت وزارة التعليم ذلك التعميم بهدف مساعدة الطلاب على متابعة حياتهم المدرسية من خلال حضورهم المنتظم في هذه المدارس. ويتم دمجهم في فصول تتكيف مع مستوى مدرستهم وفئتهم العمرية على أساس المستندات الداعمة التي بحوزتهم.

تسجيل الطلاب السوريين زيارة في نظام نور 1444

حيث يوجد مجموعة من الخطوات المحددة من أجل تسجيل الطلاب السوريين بالمدارس وذلك بعد أن تم تعميم قبول الطلاب السوريين في المدارس السعودية.

وتلك الخطوات كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط موقع استمارة القبول الموحد الخاصة بالطلاب السوريين.

ثم تقوم بكتابة الرقم الخاص بالتأشيرة.

وبعد ذلك تقوم بكتابة كود التحقق المرئي.

أيضًا يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

كذلك يتم كتابة كل البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع بشكل صحيح.

بالإضافة إلى إرفاق كل الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم يتم النقر على زر إرسال المعلومات إلى نظام نور.

أيضًا تقوم بالانتظار لبعض الوقت من أجل الحصول على الرد.

كما أنه يتم تحديد الموعد الخاص بالمقابلة الشخصية من أجل إنهاء تسجيل الطلاب.

الأوراق المطلوبة لتسجيل السوريين بالمدارس السعودية 2022

بعد أن قامت وزارة التعليم بالمملكة بالإعلان عن تعميم قبول الطلاب السوريين في المدارس السعودية، تم الإعلان عن مستندات مطلوبة وهي كما يلي:

في البداية يتم توفير صورة من الوثيقة الخاصة بالإقامة وتكون سارية المفعول بالمملكة العربية السعودية.

كما أنه في حالة عدم سريان الإقامة لابد من أن تقوم بإحضار صورة الهوية الخاصة بالزائر.

كذلك يتم توفير صورة من جواز السفر السوري وتكون سارية المفعول أيضًا.

إلى جانب توفير صور من شهادات التحصيل العلمي للطلبة السوريين.

أيضًا لابد من توفير صورة من شهادة الميلاد بالمملكة العربية السورية.

شروط قبول السوريين بالمدارس

يجب أن يقوم الطالب بتوفير كافة الأوراق اللازمة من أجل إثبات القبول بمدارس المملكة.

كما يجب أن يقوم الطالب بتقديم استمارة موحدة للتسجيل الإلكتروني.

أيضًا لابد أن تقوم الإدارات التعليمية بإدراج الطلاب بالصفوف التي تتناسب مع مستوياتهم الدراسية وفئاتهم العمرية.

كذلك لابد من إثبات ضمان حصول الطلاب السوريين على المعاملة المماثلة للطلاب السعوديين.

يمكنك من خلال موقع ثقفني التعرف على خطوات تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس الحكومية بالسعودية.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن تعميم قبول الطلاب السوريين في المدارس السعودية، وقد ذكرنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بذلك الموضوع.