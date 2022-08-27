مساعدات دولية إغاثية إلى باكستان إثر السيول والفيضانات

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المساعدات الإغاثية الإماراتية تشمل نحو 300 ألف طن من الإمدادات الغذائية، فضلاً عن أطنان من المستلزمات الطبية والدوائية وخيمٍ لإيواء المتضررين.
وأضافت الوكالة أن الفرق الإغاثية الإماراتية ستقدم أيضاً جميع أنواع الدعم الإنسانى إلى الكوادر والمؤسسات الباكستانية المعنية بجهود تأمين سلامة المتضررين واحتياجاتهم الغذائية والطبية واللوجستية.
بدورها، أعلنت السفارة البريطانية فى إسلام أباد، اليوم السبت، أن بريطانيا ستقدم دعمًا طارئًا إلى باكستان بقيمة 1.5 مليون جنيه استرلينى للمساعدة فى مواجهة الفيضانات المدمرة فى جنوب البلاد، التى أسفرت عن مقتل أكثر من 900 شخص وتدمير 700 ألف منزل على الأقل وألحقت أضرارًا بملايين الباكستانيين.
وأشارت السفارة، فى بيان نُشر على الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، إلى أن المساعدات البريطانية تهدف إلى دعم باكستان فى جهود الإنقاذ والإغاثة، لافتة إلى أن منظمة الأمم المتحدة تجرى حاليًا تقييمًا لاحتياجات باكستان المُلحة على أن يتم نشره يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم توجيه المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا بالفيضانات.
وأوضحت السفارة أن المساعدات الإنسانية لمواجهة الفيضان بقيمة 1.5 مليون جنيه استرلينى هى تخصيص من تمويل الدعم البريطانى المُخصص بالفعل لباكستان، موضحة أن لندن كانت قد تعهدت بأكثر من 55 مليون جنيه استرلينى لمشاركة باكستان فى مكافحة تغير المناخ وإدارة المياه بشكل أكثر استدامة.
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