الجيش التايوانى: 13 طائرة حربية صينية اخترقت منطقة الدفاع الجوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، رصد 21 طائرة حربية و5 سفن حربية تابعة للجيش الصينى فى مناطق حول تايوان، بينها 13 طائرة اخترقت الجزء الجنوبى الغربى من منطقة الدفاع الجوى التابعة لتايوان.





وأضافت الوزارة فى بيان -نقلته وكالة أنباء تايوان الرسمية "سى إن إيه" فى نسختها الإنجليزية- أن الطائرات الـ13 التى اقتحمت منطقة الدفاع الجوى التايوانية، تضمنت 7 طائرات من طراز "شينيانج جيه-16"، وطائرتين "شينجدو جيه-10"، و4 طائرات من طراز "إتش-6".

وأشارت الوزارة إلى أن تايوان ردّت بنشر أنظمة الدفاع الجوى وتحليق المقاتلات الجوية والدوريات البحرية من أجل رصد مسار الطائرات الصينية.

ولفتت وكالة الأنباء "سى إن إيه" إلى أن وزارة الدفاع التايوانية تنشر معلومات حول اختراق الطائرات الصينية للمجال الدفاعى الجوى لتايوان منذ 17 سبتمبر عام 2020، وسط تصاعد اختراقات القوات الجوية الصينية لحدود منطقة الدفاع الجوى التايوانية.

وأضافت الوكالة أن الصين رفعت من كثافة مناوراتها العسكرية فى أوائل أغسطس الجارى بعد زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكية، نانسى بيلوسى، إلى تايوان يومى 2 و3 من الشهر الجارى، حيث عقد الجيش الصينى 5 تدريبات عسكرية حية فى 6 مواقع مختلفة حول تايوان.

كما أعرب متحدث باسم البر الرئيسى الصينى، فى وقت سابق من اليوم السبت، عن معارضته الشديدة لزيارات بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى منطقة تايوان الصينية ووصفها بأنها "غير رسمية"؛ وذلك ردًا على زيارة السيناتور الأمريكية مارشا بلاكبيرن لتايوان من الخميس إلى السبت، وقال "إن هذه الأعمال تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة".