وأضافت الوزارة فى بيان -نقلته وكالة أنباء تايوان الرسمية "سى إن إيه" فى نسختها الإنجليزية- أن الطائرات الـ13 التى اقتحمت منطقة الدفاع الجوى التايوانية، تضمنت 7 طائرات من طراز "شينيانج جيه-16"، وطائرتين "شينجدو جيه-10"، و4 طائرات من طراز "إتش-6".
وأشارت الوزارة إلى أن تايوان ردّت بنشر أنظمة الدفاع الجوى وتحليق المقاتلات الجوية والدوريات البحرية من أجل رصد مسار الطائرات الصينية.
ولفتت وكالة الأنباء "سى إن إيه" إلى أن وزارة الدفاع التايوانية تنشر معلومات حول اختراق الطائرات الصينية للمجال الدفاعى الجوى لتايوان منذ 17 سبتمبر عام 2020، وسط تصاعد اختراقات القوات الجوية الصينية لحدود منطقة الدفاع الجوى التايوانية.
وأضافت الوكالة أن الصين رفعت من كثافة مناوراتها العسكرية فى أوائل أغسطس الجارى بعد زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكية، نانسى بيلوسى، إلى تايوان يومى 2 و3 من الشهر الجارى، حيث عقد الجيش الصينى 5 تدريبات عسكرية حية فى 6 مواقع مختلفة حول تايوان.
كما أعرب متحدث باسم البر الرئيسى الصينى، فى وقت سابق من اليوم السبت، عن معارضته الشديدة لزيارات بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى منطقة تايوان الصينية ووصفها بأنها "غير رسمية"؛ وذلك ردًا على زيارة السيناتور الأمريكية مارشا بلاكبيرن لتايوان من الخميس إلى السبت، وقال "إن هذه الأعمال تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش التايوانى: 13 طائرة حربية صينية اخترقت منطقة الدفاع الجوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.