بريطانيا تعلن عن تسليم درونات غواصة لأوكرانيا
اعلنت بريطانيا اليوم السبت ، إنها ستتبرع بدرونات غواصة تحت الماء لأوكرانيا لتطهير الساحل من الألغام.
وبحسب وكالة نوفوستي الروسية قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها: "ستقوم بريطانيا، بتسليم درونات يمكنها الغوص تحت الماء، لأوكرانيا وستقوم بتدريب القوات الأوكرانية في المملكة المتحدة، لكي تتمكن من استخدامها لإزالة الألغام على الساحل.
واضاف البيان، أن الجانب البريطاني يخطط لتسليم أوكرانيا ست أجهزة غواصة للكشف عن الألغام. سيتم توفير ثلاثة منها من مخزون الجيش البريطاني، وسيتم شراء ثلاثة أجهزة أخرى من مؤسسات الصناعات الدفاعية.
وذكرت الوزارة : "سيتم تدريب العشرات من عناصر القوات البحرية الأوكرانية على استخدام هذه الدرونات في الأشهر المقبلة، وبدأت المجموعة الأولى بالفعل في التدريب".
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