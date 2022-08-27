نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بلاك بورد جامعة القصيم blackboard تسجيل دخول باسم المستخدم وكلمة المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط دخول بلاك بورد جامعة القصيم نستعرضه لقراء موقعنا، فمع بدء العام الدراسي الجديد في ظل جائحة الكورونا التي تهدد العالم بأسره، حرصت معظم الجامعات على مستوى العالم على توفير بوابات إلكترونية يمكن من خلالها متابعة العملية التعليمية وخلق فرصة للتواصل الإلكتروني بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للحد من انتشار العدوى، ومنها جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية التي أقدمت على توفير نظام بلاك بورد القصيم بأدوات متنوعة وتقنيات عالية يمكن من خلالها التحكم في العملية التعليمية والمقررات الدراسية عن بعد.

بلاك بورد جامعة القصيم

بلاك بورد جامعة القصيم هو نظام معلومات متطور تم إضافته إلى الموقع الإلكتروني للجامعة حتى يمكن من خلاله متابعة سير العملية التعليمية وتقديم المقررات والمناهج الدراسية على الوسائل الإلكترونية المختلفة، حيث أن نظام البلاك بورد مدعم بعدد كبير من الأدوات والتقنيات الحديثة التي تساعد أعضاء هيئة التدريس على وضع المناهج الدراسية على النظام والتعديل فيها مع إعداد الخطة الدراسية ورفعها على النظام وتحديد آلية الاختبارات وكيفية تقييم الطالب وعرض النتائج أول بأول.

من ضمن مميزات نظام بلاك بورد جامعة القصيم المتوفرة للطلبة المسجلين على النظام هي إمكانية الإطلاع على المحتوى الدراسي والمناهج والتواصل مع الأساتذة في أي وقت وأي مكان وطرح الأسئلة وطلب المساعدات التعليمية من الأساتذة من خلال صناديق المحادثات الإلكترونية المتوفرة على النظام.

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تسجيل دخول بلاك بورد جامعة القصيم

تسجيل الدخول على نظام بلاك بورد جامعة القصيم يحتاج إلى إتباع مجموعة الخطوات التالية بالترتيب:

الدخول على رابط تسجيل دخول بلاك بورد جامعة القصيم https://lms.qu.edu.sa الخاص بعمادة التعليم الإلكتروني والتعليك عن بعد.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

كما يمكنكم تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية.

ثم الدخول على أيقونة “تسجيل دخول”.

وبالتالي سوف يتم تسجيل دخولك بكل سهولة.

نظام بلاك بورد جامعة القصيم أصبح جزء أساسي من العملية التعليمية خلال الظروف الراهنة حتى يمكن من خلاله شرح المقررات الدراسية وتقييم الطلبة ومساعدتهم في فهم المناهج عن بعد بعيداً عن قاعات التدريس، وفي هذا المقال تم شرح خطوات تسجيل دخول بلاك بورد جامعة القصيم بشكل تفصيلي.