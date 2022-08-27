نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بلاك بورد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية Blackboard دخول باسم المستخدم وكلمة المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام البلاك بورد جامعة الامام محمد هو أحد وسائل التعليم الإلكتروني التي تتيح إلى أعضاء هيئة التدريس إمكانية عرض المقررات الدراسية ومتابعة العملية التعليمية وتقييم مستوى الطلاب بشكل مستمر من خلال الوسائل الإلكترونية، يتيح نظام بلاك بورد جامعة الامام محمد بن سعودي الإلكتروني إلى الطلاب إمكانية التواصل مع الأساتذة أو مع زملائهم المسجلين على النظام لمناقشة المقررات الدراسية و محتوى المواد وطرح الأسئلة على أعضاء هيئة التدريس خارج قاعة المحاضرات في أي وقت وأي مكان من خلال الأدوات المميزة المتوفرة على النظام.

بلاك بورد جامعة الامام

يتمتع نظام بلاك بورد جامعة الامام محمد بن سعود بالعديد من المميزات لكل من الطالب وعضو هيئة التدريس مما يضمن جودة العملية التعليمية، ومن أهم مميزات البلاك بورد جامعةالامام ما يلي:

نظام البلاك بورد جامعة الامام مدعم بأحدث وأفضل الأدوات التي تساعد أعضاء هيئة التدريس على صياغة المقررات الدراسية المختلفة في شكل مناهج تفاعلية مع الطلبة مع إمكانية التعديل على المقررات بكل سهولة. يتيح نظام البلاك بورد جامعة الامام محمد الإسلامية إلى الأساتذة إمكانية طرح الخطة الدراسية الخاصة بكل مقرر على النظام وتحديد نظام الاختبارات ومواعيدها وكيفية عرض النتائج في شكل منظم ودقيق. على مستوى الطالب، نظام البلاك بورد جامعة الامام الإسلامية الإلكتروني التعليمي يتيح إلى الطالب كل ما يحتاج إليه من المقررات الدراسية والمناهج التي يمكن الإطلاع عليها في أي وقت وأي مكان خارج قاعات التدريس. يساعد نظام بلاك بورد لجامعة الامام محمد على خلق تواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس مما يساعد في سير العملية التعليمية ومراقبة مستوى الطلبة بشكل مستمر وتقديم المساعدة اللازمة لهم والإجابة على أسئلتهم حول المناهج من خلال الرسائل بين الطالب وعضو هيئة التدريس. المعلومات الدراسية والمناهج يمكن تقديمها وشرحها على نظام البلاك بورد بأكثر من طريقة بتقنيات عالية تساعد الطالب على الفهم وتوصيل المعلومة، هذا الأمر الذي يصعب الحصول عليه في قاعات التدريس.

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تسجيل الدخول في بلاك بورد جامعة الامام محمد

يكنكم الدخول من خلال رابط تسجيل دخول بلاك بورد جامعة الامام محمد كما يلي:

الدخول على رابط تسجيل دخول البلاك بورد لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية من خلال الرابط https://lms.imamu.edu.sa ومتابعة الخطوات.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول.

دخول بلاك بورد جامعة الامام محمد للجوال

حتى يمكن لأي طالب في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية الدخول على نظام البلاك بورد واستخدامه يجب أولاً تحميل النظام على الهاتف الخاص بك، وتم توفير أكثر من نسخة من نظام البلاك بورد حتى تتوافق مع جميع أنظمة الهاتف سواء الأندرويد أو الآيفون.

التسجيل على بلاك بورد جامعة الامام محمد بن سعود يمكن القيام به من خلال الدخول على الموقع الرسمي للجامعة وتسجيل بيانات دخول الطالب المطلوبة وهي اسم الطالب وكلمة المرور الخاصة به حتى يتم بعدها تفعيل النظام ويمكن للطالب استخدام النظام بشكل مباشر من خلال التطبيق الموجود على الهاتف.