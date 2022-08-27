الان رابط التسجيل على تقليل الاغتراب 2022 لطلاب تنسيق المرحلة الاولي والثانية على موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg

رابط التسجيل على تقليل الاغتراب 2022 لطلاب تنسيق المرحلة الاولي والثانية الان ننقله ونتابعه مع حضراتكم بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج تنسيق المرحلة الثانية مما ترتب عليه زيادة كبيرة فى حدة التساؤلات حول التعرف على كيفية التقديم على تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة الذي باتوا يشتكون من بعد الجامعة المختارة اليهم عن محيط محافظتهم، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان على غرار هذا الامر الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق التقديم على تقليل الاغتراب اون لاين

رابط التسجيل على تقليل الاغتراب 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تفعيل رابط التسجيل على تقليل الاغتراب على ان تشير الوزارة على ان الرابط مفتوح بداية من يوم 27 أغسطس حتى نهاية الشهر الحالي كخدمة مقدمة أمام الطلاب بهدف تقليل اغتراب بعدما أعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الاولي والثانية، على ان تشير وزارة التعليم العالي على الوزارة ستعمل على تخصيص مقاعد 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية للمتقديم على طلب الاغتراب على ان يتم الاشارة على ان التسجيل على تلك المرحلة سيكون مفتوحاً بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بنفس الشروط، على ان نتابع ونستعرض على غرار هذا الامر الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان طرق وخطوات التقديم على تقليل الاغتراب تلك المرحلة

خطوات تقديم تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الاولي والثانية

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان بالخطوات طرق وخطوات التقديم على تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الاولي والثانية على الشكل التالي:-