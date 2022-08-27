قوات تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان تسيطر على مقرات حكومة الدبيبة

جدة - نرمين السيد - توجهت القوات الداعمة للشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبى برئاسة فتحى باشاغا، إلى العاصمة طرابلس للتدخل فى حماية المدنيين والمؤسسات العامة وفض الاشتباكات بعد عجز الحكومة منتهية الولاية على ذلك.





وأشارت مصادر إلى أن قوة عسكرية كبيرة تابعة للواء 217 التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحى باشاغا تقترب من طرابلس.

وسيطرت القوات الليبية الداعمة للشرعية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبى برئاسة فتحى باشاغا، على المقرات التابعة للحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتسببت فى العديد من المشاكل والأزمات تحديدا فى العاصمة طرابلس.

وعجزت حكومة الوحدة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة عن وقف الاقتتال بين الميليشيات التابعة لها، وهو ما دفع الحكومة المكلفة من البرلمان الليبى برئاسة فتحى باشاغا إلى التدخل لحماية الليبيين، وأكدت الحكومة أن ليبيا أمام منزلق حرب جديدة بسبب سياسات الحكومة منتهية الولاية.

وفى حين فرضت قوات هيثم التاجورى الداعمة للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبى برئاسة فتحى باشاغا السيطرة على المقرات التابعة للحكومة المنتهية ولايتها، انسحبت "قوات حماية الدستور" الموالية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته من مطار طرابلس متوجها إلى مدينة مصراتة.

وحملت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة باشاغا، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية ما يحدث فى العاصمة طرابلس، التى شهدت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات تتبع الحكومة المنتهية ولاياتها.