الجيش الأردنى يحبط تهريب أكثر من 6 ملايين حبة كبتاجون مخدر

جدة - نرمين السيد - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية فى الجيش الأردنى، فجر اليوم السبت، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضى السورية باتجاه الأراضى الأردنية.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، صرح مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربى، بأنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين، ما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم باتجاه الأراضى السورية. وأضاف أنه جرى ضبط المركبة المحملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة، والتى تحوى 578 كف حشيش و6,447,000 حبة كبتاجون، و1,876 حبة كبسول مخدرة نوع لاريكا، وعددا من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى تتعامل بكل قوة وحزم مع أى عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطنى الأردنى.

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