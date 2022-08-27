الرئيس الروسى يخصص مساعدات مالية للنازحين من دونباس وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا للمرسوم سيحصل من غادر دونستيك ولوجانسك أو أوكرانيا على معاش تقاعدى شهرى قدره 10 آلاف روبل، ومدفوعات اجتماعية شهرية للمعاقين بقيمة 10 آلاف روبل، ومدفوعات إضافية للمعاقين من الفئة الأولى والأطفال المعوقين والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فما فوق بقيمة 3 آلاف روبل، ومدفوعات شهرية لقدامى المحاربين الذين شاركوا فى الحرب الوطنية العظمى 5 آلاف روبل.

كما سيتم تقديم دفعة لمرة واحدة للحوامل بقيمة 10 آلاف روبل، ودفعة لمرة واحدة عند ولادة الطفل بقيمة 20 ألف روبل، ودفعة شهرية لكل طفل دون سن 18 بقيمة 4000 روبل، وإذا كان الطفل تحت الوصاية أو الإشراف العائلى يتم تقديم 15 ألف روبل، ولكل طفل حتى سن 23 عاما عند مواصلة التعليم 4000 روبل، ودفعة شهرية لوالد واحد لكل طفل 10 آلاف روبل.

وفى سياق متصل، رفضت إدارة العاصمة الأوكرانية كييف اليوم مزاعم الإخلاء الاجبارى لسكان المدينة.. وقال المسؤول فى إدارة العاصمة الأوكرانية رومان تكاتشوك، بحسب وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "لا يوجد حاليا حديث عن الإخلاء من كييف أو مقاطعاتها الفردية".

وأضاف: "هناك لجان إخلاء فى كل منطقة تم إنشاؤها منذ فترة طويلة فى حالات الطوارئ المختلفة تماما من الفيضانات إلى الحوادث فى مرافق البنية التحتية الحيوية، ونحن نفعل ذلك بشكل دورى".. تابع: "نظام الدفاع المدنى يعمل بشكل محسن، حيث يجب أن تكون جميع خدمات الطوارئ دائما على استعداد للاستجابة لأى أزمة".

وطالب الإعلام والمدونيين عدم بث الذعر بين المواطنيين فى أوكرانيا والتحقق من وضوح المعلومات، مشددا على أن انتشار الأخبار الكاذبة فى زمن الحرب يمكن أن تؤدى لعواقب وخيمة.

وكان عدد من المنصات الإعلامية قد نشرت تقارير، فى وقت سابق، تشير إلى أن سلطات كييف تبحث فى خيارات الإجلاء الإلزامى للسكان من مناطق معينة.

ومن ناحية أخرى، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم، بأن مستويات الإشعاع حول محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا مازالت طبيعية على الرغم من القصف العنيف للقوات الأوكرانية.

وقال "إن القوات الروسية تقوم بدوريات فى المحيط الخارجى لمحطة الطاقة".

وكانت شركة الطاقة النووية الأوكرانية المملوكة للدولة (إنرجواتوم) قد أفادت، فى وقت سابق اليوم، بأن وحدة الطاقة الثانية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية تم توصيلها بشبكة الطاقة الأوكرانية بعد توقفها بسبب أعمال القصف.

ومن جهتها، أنهت الحكومة الأوكرانية اتفاقية التعاون العلمى والتقنى والاقتصادى فى مجال الطاقة النووية مع الاتحاد الروسى.

وقال الممثل الدائم لمجلس الوزراء فى البرلمان الأوكرانى تاراس ميلنيشوك، وفقا لـ(يوكرينفورم)، إنه "تم إنهاء الاتفاقية بين حكومة أوكرانيا وحكومة الاتحاد الروسى بشأن التعاون العلمى والتقنى والاقتصادى فى مجال الطاقة النووية، والتى تم توقيعها فى موسكو فى 14 يناير 1993".