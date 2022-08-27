العالم اليوم - بسبب البوليساريو.. غينيا بيساو تنسحب من "تيكاد 8"

انتم الان تتابعون خبر بسبب البوليساريو.. غينيا بيساو تنسحب من "تيكاد 8" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 07:19 مساءً - نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر دبلوماسي قوله إن رئيس غينيا بيساو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، أومارو سيسوكو إمبالو، انسحب من القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، التي افتتحت أشغالها اليوم السبت بالعاصمة تونس.

وقال المصدر إن انسحاب أومارو سيسوكو إمبالو من "تيكاد 8" جاء احتجاجا على مشاركة زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي.

وكان المغرب قرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي، التي تنعقد بتونس يومي 27 و 28 أغسطس الجاري، والاستدعاء الفوري لسفيره في تونس للتشاور، بعدما أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد على استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي.

وذكر بيان للخارجية المغربية أن تونس "قررت خلافا لموقف اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، من جانب واحد، دعوة الكيان الانفصالي".

من جهتها، أوضحت الخارجية التونسية أن الاتحاد الإفريقي قام بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي، بمن فيهم زعيم جبهة البوليساريو، للمشاركة في فعاليات "تيكاد 8" في تونس.