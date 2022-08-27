طالع.. خطوات تقليل الاغتراب 2022 لطلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولي والثانية بجميع المحافظات

تقليل الاغتراب 2022 والتي من المحدد أن تنطلق لتلبية رغبة الطلاب في التحويل فيما بين الكليات المختلفة وفقا لتنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد، ومن المحدد أن تنطلق بدءا من يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022 والتي سوف تكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للتحويل بين الكليات وذلك للطلاب المرشحين من المرحلتين الأولي والثانية، وذلك بغرض أن يتمكن الطلاب من خلالها من التحويلات لتقليل الاغتراب ولكن في حدود النسبة المقررة والتي تبلغ بنسبة 10%، ومن المحدد أن تستمر مرحلة تقليل الاغتراب بدءا من يوم السبت وحتي يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، ولذلك زاد البحث من قبل الطلاب حول رابط مرحلة تقليل الاغتراب بين الكليات والذي سوف نقوم بتناوله من خلال مقالنا اليوم.

مرحلة تقليل الاغتراب 2022

من المحدد أن يتم تقديم طلبات تقليل الاغتراب بين الكليات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ولكن وفقا للشروط والقواعد المحددة من قبل المجلس الأعلي للجامعات والتي قامت بتحديد الحد الأدني للتحويل غير المناظر واستيفاء الحد الأدني للكلية المراد التحويل إليها ولكن يجب أن يتم الإلتزام بقواعد التوزيع الجغرافي وتقديم طلبات التحويل فيما بين اكليات المختلفة وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط، وذلك مع تأكيد وزارة التعليم العالي أنه في العام الحلاي لا توجد أي تحويلات ورقية بل أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط وباستيفاء تلك الشروط المحدد الخاصةبالكليات المراد التحويل إليها، فهناك بعض الكليات التي تطلب اجتياز اختبار القدرات التي كان يتم اجراءها قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة، ويتم المفاضلة بين الطلاب الراغبين في التحويل على اساس المجموع الذي تمكنوا من الحصول عليه بالثانوية العامة.

موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب

ومن المحدد أن تنطلق تلك المرحلة بدءا من يوم السبت الموافق 27 اغسطس 2022 وتستمر حتي نهاية الشهر الحالي، وتنطلق أيضا اليوم تلك الاختبارات الخاصة بقدرات الطلاب للشهادات المعادلة سواء كانت العربية أو الأجنبية وذلك بالنسبة للكليات التي يشترط اجراء الاختبارات لقبول الالتحاق بها، وعلي الطلاب الراغبين في الالتحاق بتلك الكليات التي تجري اختبارات قدرات عن طريق التوجه إلي مقر الكلية بدءا من الساعة التاسعة صباحا ومعة المستندات التالية شهادة الثانوية المعادلة العربية أو الاجنبية التي تمكن الطالب من الحصول عليها، بطاقة تحقيق الشخصية، عدد 4 صور شخصية.

الان يمكن لجميع الطلاب تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني الرسمي ولكن في حدود النسبة المقررة والتي تبلغ بنسبة 10%، ومن المحدد أن تستمر مرحلة تقليل الاغتراب بدءا من يوم السبت وحتي يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، وقد قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني رابط وخطوات تقليل الاغتراب الكترونيا بكل سهولة ويسر.