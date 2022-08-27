بوتين يوقع مرسومًا يتيح لمواطني أوكرانيا بالإقامة في روسيا لأجل غير مسمى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 06:28 مساءً - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا يتيح لمواطني دونيتسك ولوجانسك وكذلك شعب أوكرانيا بالإقامة في الأراضي الروسية إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى إمكانية العمل دون الحاجة لإصدار تصريح عمل.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية على موقعها الإلكتروني، أن وثيقة المرسوم تنص على أن "مواطني دونيتسك ولوجانسك وأوكرانيا مُخولين بالإقامة في روسيا بشكل مؤقت بدون حد زمني مُعين".

وأضافت الوثيقة أن مواطني الدول المذكورة ينبغي أن يخضعوا إلى مسح البصمات والتصوير والفحص الطبي للتأكد من عدم استخدامهم أدوية أو مواد ذات تأثير نفسي وعدم وجود أمراض معدية أو عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز).

وأشارت الوثيقة أيضا إلى أن قرار الرئيس الروسي هدفه "حماية حقوق وحريات المواطنين، بناء على المبادئ المعترف بها دوليا وأعراف القانون الدولي لحقوق الإنسان بالتوافق مع الدستور الروسي حول الوضع القانوني للأجانب داخل الاتحاد الروسي".