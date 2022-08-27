باكستان: نزوح مليون و670 ألف شخص بإقليم السند جراء الفيضانات

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية فى باكستان أن إجمالى المتأثرين من الفيضانات المتتابعة الناتجة عن الأمطار الكثيفة فى إقليم السند بلغ 4.9 مليون شخص، بالإضافة إلى 648 ألفا و621 منزلا.





وأشارت الهيئة - فى تقرير لتقييم الأوضاع فى الفترة بين 20 يونيو الماضى و25 أغسطس الجارى، نشرته صحيفة (دون) الباكستانية - إلى أن الفيضانات فى إقليم السند أسفرت عن نزوح مليون و670 ألف شخص فى المناطق العليا والسفلى بالإقليم، فيما بلغت حالات الوفاة 339 حالة، بينما أصيب 974 شخصا فى الإقليم نفسه. وأوضحت أن الفيضانات أدت إلى نفوق أكثر من 98 ألف ماشية، كما دمرت بالكامل 191 ألف منزل، وجزئيا 395 ألف منزل، بالإضافية إلى أن هناك 2.72 مليون فدان من المحاصيل أصبحت تالفة.

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