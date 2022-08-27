6 عمليات إطلاق نار في الضفة وإصابتان في صفوف جنود الاحتلال

6 عمليات إطلاق نار في الضفة وإصابتان في صفوف جنود الاحتلالشهدت الضفة الغربية المحتلة ست عمليات إطلاق نار صوب جنود العدو الصهيوني ومستوطنيه، إلى جانب إصابتين في صفوف العدو، و17 نقطة مواجهة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وبحسب وكالة "فلسطين الآن" فقد سجلت الضفة الغربية أربع عمليات تصدي للمستوطنين في مناطق متفرقة، إلى جانب عمليتي إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات ناريو وتفجير عبوة ناسفة.

وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات في كل من سلوان ومخيم شعفاط، كما أصيب مستوطن بعد تصدي الشبان لمظاهرة مستوطنين.

وفي رام الله اندلعت مواجهات في سلواد وبين ريما وحاجز عطارة، كما فجر مقاومون عبوة ناسفة، وألقوا زجاجات حارقة صوب جنود العدو.

كما اندلعت مواجهات في مخيم جنين حيث أطلق مقاومون النار صوب جنود العدو والزجاجات الحارقة، إضافة إلى إصابة جندي بعد إطلاق النار عليه خلال مواجهات في برقين.

أما في نابلس، فقد شهد جبل صبيح وبين دجن والمنطقة الشرقية اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، كما أطلق المقاومون النار في كل من رفيديا وحاجز بيت فوريك والمنطقة الشرقية، وألقى الشبان الفلسطينيون الحجارة على سيارات المستوطنين في مستوطنة مجداليم.

وشهدت أيضاً كل من دير استيا في سلفيت وبين ليد في طولكرم تصدي وإلقاء حجارة صوب المستوطنين، كما اندلعت مواجهات في مناطق عزون وكفر قدوم وخلة نوفل في قلقيلية، ومخيم عايدة في بيت لحم، وبين أمر وباب الزاوية وعصيدة في الخليل.

بخصوص العمليات النوعية، شهدت الضفة الغربية عملية إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة على قوات العدو الصهيوني خلال اقتحام مخيم جنين، وإصابة جندي خلال إطلاق نار على قوات العدو خلال اقتحام برقين في جنين.

كما شهدت عملية إطلاق نار على قوات العدو الصهيوني خلال اقتحام نابلس، وحاجز بيت فوريك، واستهداف الآليات العسكرية بالزجاجات الحارقة خلال اقتحام بيت ريما، وإصابة مستوطن بعد تصدي الشبان لمظاهرة للمستوطنين في قرية النبي صموئيل.

