جامعة الملك خالد.. التقديم الفوري طلاب وطالبات 1444

جامعة الملك خالد، حيث يُتاح لجميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السُّعُودية، التقديم الفوري في جامعة الملك خالد، وخاصة للطلاب الذين لم يتم قبولهم في الجامعة بعدد المراحل الثلاثة الخاصة بترشيح الطلاب، ويتوفر الآن إمكانية التسجيل الفوري بعدد من التخصصات التي توفرها الجامعة بعد توافر مقاعد خالية بها، وسوف نستعرض معكم طريقة التسجيل الفوري في جامعة الملك خالد للعام الدارسي الجديد عام 1444 مع توضيح الشروط والمتطلبات الخاصة بالتقديم في جامعة الملك خالد، مع العلم بأن التقديم يتم بشكل إلكتروني سريع، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في جامعة الملك خالد.

التقديم في جامعة الملك خالد

يتوفر لجميع الطالب والطالبات داخل الأراضي السُّعُودية، أن يقوموا بالتسجيل الفوري والقبول في جامعة الملك خالد، بعد القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة الملك خالد التالي: تسجيل دخول.

النقر على تبويب “القبول والتسجيل”.

النقر على تبويب تقديم طلب قَبُول في (بكالوريوس الطلاب السعوديين).

يجب أن يتم تحديد الجنس الخاص بكل متقدم سواء كانوا (طلاب أو طالبات).

الضغط على أيقونة “القبول الفوري”.

تطلب المنصة أن يتم إدراج رقم السجل المدني في المكان المخصص له.

إدراج الرقم السري الذي يخص طلب القبول.

يجب أن يتم تحديد الاختيار لأي من الرغبات الظاهرة الموضحة مع العلم بأن الرغبات التي تكون باللون الأحمر فهي غير متاحة.

يجب أن يتم التأكد من ظهور الرغبة بأسفل القائمة الخاصة بالرغبات.

ثم إدراج الكود السري المرسل إلى رقم الجوال المسجل في النظام.

ثم الموافقة علي جميع الشروط والأحكام الذي تخص إجراءات القبول في جامعة الملك خالد.

ما هي خدمة التسجيل الفوري؟

تعد خدمة التسجيل الفوري بجامعة الملك خالد، من ضمن الخِدْمَات الإلكترونية المتوفرة من جانب عِمادة القبول والتسجيل بالجامعة، ويتم فتح هذه الخدمة للطلاب بعد الانتهاء من المدة الزمنية المحددة للمراحل الخاصة بترشيح الطلاب، وبعد أن يتم إغلاق الفرصة من أجل تغيير القبول في التخصصات التي توفرها الجامعة، وفق نظام القبول المعتمد بالجامعة، وتوفر الجامعة خدمة التسجيل الفوري لجميع الطلاب الذين لم يتم قبولهم في البرامج والتخصصات الخاصة بالجامعة، وإتاحة الفرصة من اجل التعرف على المقاعد الشاغرة في الجامعة والتسجيل بها بشكل فوري.