نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل الان تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالمؤشرات والدرجات للقبول فى الجامعات والمعاهد عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالمؤشرات والدرجات نوافيكم به الآن حيث من المقرر على ان تستعد وزارة التعليم العالي على الانتهاء من تنسيق قبول الكليات والمعاهد المصرية لهذا العام بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة المرحلة الأخيرة التي من المقرر على ان يبدأ العمل على التسجيل عليها فى أعقاب أيام قليلة من الان من خلال موقع التنسيق بوابة الحكومة المصرية على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 سيبدأ العمل على تسجيل رغبات الطلاب عليه وذلك للقبول داخل المعاهد والكليات، حيث قد كشف مصدر رسمي داخل وزارة التعليم العالي على ان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سيتم العمل على إعلانها خلال 72 ساعة من الان، على ان تزايد البحث والقلق ما بين الطلاب الحاصلين على مجاميع اقل من مجاميع الحد الأدنى الخاص بتنسيق المرحلة الثاني الذي بدء بداية من حد ادني 58% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي وحد ادني وصل الى 60% بالنسبة لطلاب شعبة علمي ، على ان تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث حول التعرف على الكليات والمعاهد التي ستكون مطروحة أمام الطلاب الذي قد أكدت مصدر رسمي داخل وزارة التعليم العالي على أنها ستكون هناك مقاعد كثيرة أمام جميع الطلاب والطالبات في تلك المرحلة سواء فى كلية التربية او عدد كبير من المعاهد الخاصة، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات وطرق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نستعرض وننقل أمام حضراتكم الان طرق وخطوات التسجيل على رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 على نحو جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرقم القومي الخاص بك

البدء فى إدخال رقم جلوسك فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرغبات التي ترغب بها

قم بمراجعة الطلبات وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل

على العلم على ان تنسيق المرحلة الثالثة سيبدأ مع إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني على موقع التنسيق الرسمي بحد أدني سيكون 50% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي وعلمي، على ان يتم التأكيد على ان موقع التنسيق سيتولي فقط امكانية التسجيل على رغبات تلك المرحلة على ان يتم التأكيد على ان امكانية التسجيل على تلك المرحلة ستكون مفتوحة امام طلاب الناجحين من الدور الثاني والاول على مستوي كافة انحاء الجمهورية في موعد سيكون مباشرة بعد اعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة فى دورتها الثانية

بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة سيكون بشكل وبصورة الكترونية من خلال موقع التنسيق الرسمي وذلك بالاسم الرباعي ورقم الجلوس والرقم السري فور ان يتم الاعلان عن نتائج الثانوية العامة الدور الثاني التي من المقرر على ان تنتهي صباح يوم الخميس الموافق 30 اغسطس على مستوي جميع المحافظات المصرية

حد ادني تنسيق المرحلة الثالثة 2022

اكدت وزارة التعليم العالي على ان يكون الحد الادني لتنسيق المرحلة الثالثة بالنسبة لطلاب شعبة ادبي وعلمي 50% على ان يكون التسجيل علي تلك المرحلة بشكل وبصورة الكترونية وذلك فى الاسابيع المقبلة بعد الانتهاء بشكل رسمي من عمليات اعلان نتائج شهادة الثانوية العامة فى دورتها الثانية

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تنسيق المرحلة الثالثة من المقرر على ان يبدأ بشكل رسمي فى الايام القليلة المقبلة، حيث يعمل حالياً موقع التنسيق على العمل على تلقي رغبات الطلاب على طلبات تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب المرحلة الاولي والثانية، بعدما انتهت وزارة التعليم العالي من تلقي رغبات طلاب الثانوية العامة فى تنسيق المرحلة الاولي وكذلك الثانية