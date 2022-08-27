تمويل سريع ب5 آلاف ريال بدون تحويل للراتب بأقساط شهرية ميسرة

تمويل سريع بأقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى ستة أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية عن طريق منصة سلفة حيث تقدم المنصة أفضل الخصائص التمويلية التي يبحث عنها العديد من العملاء السعوديين ومن ضمنها توفير التمويل بفترة سداد مجدولة للجميع كذلك يمكن الحصول على التمويل بدون الحاجة إلى تحويل للراتب الشهري ولكن بعد توفير جميع الشروط والأحكام الواجبة للتمويل ومنها توفير فترة خدمة داخل العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أما موظفي القطاع الخاص مطلوب منهم توفير فترة عمل ستة أشهر فأكثر من ذلك لضمان الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بأقساط شهرية ميسرة لمدة ستة أشهر عن طريق منصة سلفة السعودي في أراضي المملكة.

الشروط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي لدى منصة سلفة

أتاحت منصة سلفة بالمملكة الحصول على أسرع تمويل شخصي بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري بفترات سداد ميسرة للجميع من شهر حتى 6 أشهر كذلك تحدد المنصة موعد السداد للعميل المتقدم السعودي بعد الموافقة على طلب التمويل الشخصي لذلك سوف نوضح لكافة العملاء السعوديين جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على هذا التمويل بالسعودية كما يلي:

تحتاج المنصة توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة السريعة على القرض.

كذلك يمكن الحصول على تمويل منصة سلفة بعد توفير فترة على رأس العمل تبدأ من ستة أشهر لموظفي القطاع الخاص.

أما القطاع العام الحكومي مطلوب منهم توفير مدة خدمة على رأس العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يجب إيضًا توفير العمر المناسب عند التقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 23 عام حتى 60 عام فقط لا غير.

كافة المميزات المتوفرة عند طلب التمويل الشخصي السريع عبر منصة سلفة

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون التعرف على كافة المزايا المتاحة عند طلب التمويل الشخصي السريع التابع إلى منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم المميزات التمويلية المتوفرة عند طلب هذا التمويل في المملكة كما يلي بالتفصيل الآن: