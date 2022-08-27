نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك خالد وشروط وطريقة التسجيل الفوري عام 1444 هجرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية بإتاحة رابط التسجيل الخاص بها من أجل قيام الطلاب بالتسجيل الفوري لدى الجامعة عام 1444 هجرياً ويتيح التسجيل أيضاً للطلاب الذين لم يتم قبولهم في مراحل الترشيح الثلاثة وكذلك متوفر لديهم أيضاً إمكانية التسجيل في التخصصات المتوفر لديها مقاعد شاغرة في الجامعة.

خدمة التسجيل الفوري جامعة الملك خالد :-

كما إن خدمة التسجيل الفوري لدى جامعة الملك خالد هي خدمة يتم تقديمها من قبل عمادة القبول والتسجيل التابعة للجامعة كما إن الجامعة تقوم بفتح أبواب تلك الخدمة ويكون هذا الفتح بعدما تكون الفترة الزمنية المتاحة لمراحل الترشيح قد انتهت وكذلك يتم الفتح بعدما يتم غلق أبواب تغيير القبول في التخصصات وهذا وفقاً لنظام القبول المعتمد في الجامعة.

طريقة التسجيل الفوري في جامعة الملك خالد :-

كما إنه يوجد عدد من الخطوات التي يجب اتباعها إذا كان المتقدم يرغب في التسجيل الفوري لدى جامعة الملك خالد السعودية، وتلك الخطوات هي التالية :-

الدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك خالد. ومن ثم الذهاب إلى خدمة التسجيل الفوري. اختيار قائمة (القبول). وبعد ذلك النقر على (طلب قبول البكالوريوس للطلبة السعوديين). ومن ثم تحديد جنس المتقدم (إن كان طلاب أو طالبات). النقر على (القبول الفوري). كتابة رقم السجل المدني. وبعد ذلك نكتب الرقم السري الخاص بطلب القبول. اختيار أحد الرغبات السوداء لأن الحمراء معناها إنها ليست متاحة للاختيار. ضرورة التحقق من ظهور الرغبة تحت القائمة نفسها. ومن ثم كتابة الكود السري الذي يتم إرساله إلى رقم الهاتف المسجل. وأخيراً النقر على (الموافقة) وهذا من أجل إتمام عملية قبول الرغبة لدى القبول الفوري.

شروط التسجيل الفوري في جامعة الملك خالد :-

وهناك بعض الشروط اللازم توافرها لدى الطلاب من أجل القبول في التسجيل الفوري، وتلك الشروط هي الآتي : –

ضرورة وجود طلب قبول قد تم إدخاله من قبل إلى نظام الجامعة. أن يكون المتقدم قد حقق نسبة القبول في التخصص الذي يرغب في القبول به. ضرورة توافر مقعد شاغر لدى المتقدم في التخصص التابع له. أن يكون الطالب قد حقق كافة الشروط المطلوبة من قبل عمادة القبول والتسجيل لدى الجامعة. أن يتم الانتقال بشكل فوري وصرف رقم جامعي في الحال وهذا بعدما يقوم الطالب بكتابة رمز التحقق الذي يتم إرساله. كما إنه يكون في إمكانية المتقدم أن يقوم بتغيير القبول من أجل تغيير التخصص وهذا تابع لرغبته. ومن الجدير بالذكر إنه يجب على المتقدم متابعة موقع الجامعة باستمرار من أجل التعرف على المقاعد الشاغرة إذا كانت متوفرة.

وها نحن نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا والتي نتمنى أن تكون قد كانت كافية لكم حيث ذكرنا جميع المعلومات المختصة بتلك الجامعة وكذلك شروط التسجيل الفوري لدى جامعة الملك خالد السعودية ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعة.