jobs.sa تقديم الأمن العام 1444 رجال وشروط التقديم على وظائف الأمن العام السعودي

تقديم الأمن العام 1444 شروط التقديم علي وظائف الأمن العام الرجال 1444 أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة عن فتح باب التقديم من خلال منصة أبشر للتوظيف الالكترونيه عن رتبة جندى للرجال وحملة شهادة الثانوية العامة، حيث يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة الشروط اللازمة للتسجيل وكيفية التسجيل وهذا ما سوف نوضحها بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

تقديم الأمن العام 1444

شروط التقديم على وظائف الأمن العام السعودي حيث أعلنت مديرية الأمن العام عن عدة شروط يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين للحصول على الوظائف الشاغرة في القطاع العسكري ومن هذه الشروط ما يلي

الوظائف تم تخصيصها للمواطنين السعوديين لذلك يجب أن يكون حصل على الجنسية السعوديه

يجب أن يقيم بالمملكة العربية السعودية ويقيم على الأراضي المملكة ولكن يتم استثناء من هذا على شرط ما نشأ مع والده أثناء أداء خدمته خارج أراضي السعودية.

يجب أن يمتلك المتقدم حسن السير والسلوك وتكون سمعته حسنة.

يجب ألا يكون قد تعرض الى حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف او الامانه والسرقه أو غيرها من الأحكام القضائية الأخرى.

يجب ان يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة .

يجب أن يمتلك هوية وطنية وتكون سارية الصلاحية.

يجب أن يتوافق مواصفاته البدنية ويكون الطول لا يقل عن 168 سم.

ألا يكون قد خضع للتعيين في اي وظيفه في نظام عسكري قبل ذلك

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن

يجب أن يكون مطابق للائحة الصحية التي تضعها الأمن العسكري في السعودية.

ألا يكون متزوجا من سيدة غير سعودية.

يجب أن ينجح في جميع الاختبارات المقدمة له والمقابلة الشخصية.

يجب أن يقوم بتعبئة كافة البيانات الخاصة به بدقه متناهيه في اي اختلاف في البيانات يمكن أن نعرضه الى المساءلة.

موعد التقديم على وظائف الامن 1444

يتساءل عدد كبير من المواطن عن موعد التقديم على الوظائف حيث أنهم من المقرر أن يتم التسجيل في الوظائف من خلال ابشر الالكترونية للتوظيف يوم السبت الموافق 29 من شهر صفر لعام 1444 والموافق 27 من شهر أغسطس لعام 2022 وتقديم مستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق خمسة من شهر صفر لعام 1444 والموافق واحد من شهر سبتمبر لعام 2022 حيث في هذه المدة يستطيع جميع المواطنين التقديم على الوظائف.