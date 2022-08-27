بالتقسيط الميسر 50 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بموافقة سريعة

بالتقسيط الشهري الميسر لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب تمويل شخصي بموافقة سريعة عن طريق شركة إمكان للتمويل في عام 1444 هجريًا حيث تمنح الشركة أفضل المزايا لعملائها عند الحصول على التمويل الميسر النقدي الذي يتراوح من ألفين ريال حتى خمسون ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل بشروط ميسرة لكافة العملاء السعوديين حيث تطلب منهم دخل شهري يبدأ من 4000 ريال كذلك تطلب سلامة السجل الائتماني عند التقديم الإلكتروني على قرض إمكان لكي يحصل العميل على موافقة سريعة بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مرنة تصل إلى 24 شهر كحد أقصى بموافقة إيضًا من اللجنة الشرعية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عبر شركة إمكان.

الشروط الواجبة للحصول على تمويل بموافقة سريعة عبر شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية أتاحت الفرصة للمواطن السعودي من خلال التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الميسر الذي يتميز بأنه يوفر مبلغ يصل إلى 50 ألف ريال سعودي بالتقسيط الميسر لمدة سنتين بدون كفيل وبلا تحويل للراتب وغيرها من المميزات التمويلية المقدمة من خلال الشركة في عام 1444 هجريًا ولكن بعد تطابق الشروط الواجبة كما يلي:

أتاحت شركة إمكان التمويل الميسر بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط لا غير.

كذلك طلبت توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي على الأقل للحصول على الموافقة من خلال شركة إمكان للتمويل.

إيضًا التمويل الشخصي الميسر يطلب توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن 6 أشهر في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

أفضل المزايا المتوفرة بالشركة عند التقديم على التمويل الميسر

هناك العديد من المميزات التمويلية المقدمة من خلال التمويل الشخصي الميسر المقدم من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومن ضمنها توفير التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين حتى أربعة وعشرون شهر وغيرها من المزايا الهامة ومنها كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة: