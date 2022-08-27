كوريا الجنوبية وبولندا توقعان عقود شراكة عسكرية بأكثر من 5 مليارات دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 05:22 مساءً - أعلنت وكالة المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن شركتين كوريتين وقعتا عقودا بقيمة 5.76 مليار دولار أمريكي مع بولندا؛ لبدء تنفيذ اتفاقيات تصدير دبابات قتالية من طراز "كيه 2" ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9".

وأضافت الوكالة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية - أن شركتي "هيونداي روتيم" و"هانوها للدفاع" وقعتا عقودا تنفيذية مع وكالة التسليح البولندية في وارسو لإمداد بولندا بدبابات كيه-2 ومدافع هاوتزر كيه-9.

وذكرت "يونهاب"، أن العقود تنص على تسلم بولندا 180 دبابة من طراز كيه-2 خلال الفترة من 2022 وحتى 2025، بالإضافة إلى تسلمها 212 مدفع هاوتزر كيه-9 خلال الفترة من 2022 إلى 2026.

وأضافت أن العقود تأتي كإتمام لاتفاقيات جرت الشهر الماضي كانت بمثابة حجر الأساس لاتفاقيات التصدير بين البلدين.