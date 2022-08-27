روسيا: الحرب لن تتوقف فى أوكرانيا حتى لو تراجعت عن الانضمام للناتو

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى السابق ورئيس مجلس الدوما حاليًا، دميترى ميدفيديف، أن بلاده لن توقف الحملة العسكرية فى أوكرانيا حتى لو تخلت كييف رسميًا عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو".





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال ميدفيديف، خلال حوار مع قناة تلفزيون فرنسية، إن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى وفقا لشروط معينة.

وأشار السياسة الروسى البارز وحليف الرئيس فلاديمير بوتين، إلى "أن تخلى (أوكرانيا) عن مشاركتها فى حلف شمال الأطلسى هو أمر حيوى الآن، لكنه بالفعل غير كاف من أجل إحلال السلام". وأضاف أن روسيا ستواصل حملتها حتى تتحقق أهدافها.

وفى تعليقاته على الأسلحة الأمريكية التى تم تزويد أوكرانيا بها بالفعل، مثل قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"، قال ميدفيديف إنها لم تشكل تهديدًا حقيقيًا بعد، مضيفًا أنه إذا أرسلت الولايات المتحدة أسلحة يمكنها إصابة أهداف على مسافات أبعد.

وأوضح الموقف قائلاً: "هذا يعنى أنه عندما ينطلق هذا النوع من الصواريخ لمسافة 70 كيلومترا فهذا شىء، ولكن عندما تكون المسافة بين 300 و400 كيلومتر فهذا شىء آخر.. لأنه سيشكل ذلك تهديدًا مباشرا لأراضى الاتحاد الروسى".