صحيفة ألمانية: مراكز التسوق توقف عمل السلالم المتحركة بسبب عجز الطاقة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد"، فقد بدأت سلاسل متاجر "ساتورن" و"كارستادت" فى تقييد عمل السلالم المتحركة فى محلاتها، إلا أنها لم تعلن أية تفاصيل حول ذلك.

وبحسب الصحيفة الألمانية، قال ميجيل مولينباخ، رئيس مجموعة "جاليريا كافوف" التجارية: "بدأنا فى توفير الطاقة فى الإضاءة والسلالم المتحركة.. نحن نفعل ذلك قدر الإمكان حتى لا نثقل كاهل العملاء".

وكانت الحكومة الألمانية وافقت فى 24 أغسطس الجارى، على إجراءات لتوفير الطاقة فى الشتاء، مما سيقلل من استهلاك الغاز بنسبة 2 إلى 2.5%، حيث تشمل الإجراءات خفض درجة الحرارة فى تدفئة المكاتب والمؤسسات العامة من 20 إلى 19 درجة مئوية.

كذلك قررت الحكومة الألمانية وقف عمل لوحات الإعلانات الخارجية، وكذلك إضاءة المبانى والمعالم الأثرية من الخارج، من الساعة 22:00 حتى 06:00 صباحًا، ومنع أصحاب المتاجر من إبقاء الأبواب مفتوحة لفترات طويلة من الزمن، لمنع تسرب الدفء منها.