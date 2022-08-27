اليونيسيف تدين استهداف روضة أطفال فى إقليم تيجراى بإثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت المنظمة فى بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" اليوم السبت، إلى أن الغارات الجوية استهدفت حضانة، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأطفال. يأتى هذا فى وقت اتهمت فيه قوات تيجراى الجيش الإثيوبى باستهداف روضة أطفال فى الإقليم.

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