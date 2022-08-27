لافروف: الغرب يحاول فرض نظام استعمارى بالانقسامات العنصرية

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال لافروف فى خطاب عبر الفيديو أمام "المنتدى الدبلوماسى العالمى الخامس للدبلوماسيين الشباب": "نرفض رفضًا قاطعًا النظام الاستعمارى الجديد القائم على القواعد التى يفرضها الغرب بقيادة الولايات المتحدة".
وأضاف الوزير الروسى: "إن هذا النظام يوفر تقسيمًا عنصريًا للعالم إلى مجموعة متميزة من البلدان التى لها الحق فى اتخاذ أى إجراء، وبقية العالم ملزم باتباع مسارات هذه المجموعة وخدمة مصالحها".
كما شدد لافروف على التزام روسيا الثابت بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، قائلاً إن بلاده دعمت باستمرار التنوع الثقافى للشعوب وحقهم فى تحديد مسارهم، وأنها "تعمل فى هذا الإطار على توسيع وتعميق التعاون المثمر مع الأغلبية العظمى من أعضاء المجتمع العالمى الذين يمثلون أكثر من 80% من سكان الكوكب".
وأشار لافروف إلى أهمية منظمة معاهدة الأمن الجماعى والاتحاد الاقتصادى الأوروبى ورابطة الدول المستقلة والبريكس ومنظمة شانغهاى للتعاون، وغيرها من التحالفات، وقال: "ينبغى أيضًا تكثيف الحوار"، محذرًا من طموحات الدول الفردية لحل قضاياها على حساب الآخرين، وهى السياسة التى لم تثمر قط.
وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن هناك حاليًا تعددية قطبية موضوعية، ولا يمكن تجاهل هذا الواقع الجيوسياسى.
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