تتخطى 8 آلاف يورو.. الأسر تواجه فاتورة باهظة للكهرباء والغاز فى بلجيكا

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير أوروبية، اليوم السبت، عن ارتفاع قياسى فى أسعار الطاقة تواجهه الأسر البلجيكية، حيث اقتربت فاتورة الطاقة السنوية من حد الـ8.000 يورو، أى ما يعادل 660 يورو شهريًا.





ووفقًا لشبكة "يورونيوز"، كشفت تقديرات نشرنها صحيفة "ليكو" البلجيكية عن الأسعار الحالية للكهرباء والغاز فى بلجيكا، حيث وصل سعر الميجاوات/ الساعة للكهرباء إلى 295 يورو، والغاز 562 يورو، لافتة إلى أنه إذا استمرت الأسعار كما هى حاليًا، ستتأثر الأسر البلجيكية بشكل كبير بها.

ووفقًا لحسابات الصحيفة فإن معدل ​​فاتورة الأسرة السنوية للغاز والكهرباء قد يصل إلى 7920 يورو ـ ما يعادل 5320 يورو للغاز، و2580 يورو للكهرباء ـ بناء على سعر الطاقة فى الأسواق ليوم 24 أغسطس 2022.

كما حذر داميان إرنست، الأستاذ بجامعة لياج، من أن قيمة الفاتورة الشهرية للطاقة ستعادل قيمة الإيجار تقريبا إذا استمرت الأحوال على هذا النحو، مضيفًا أن البلاد "واقعة فى وضع خطير للغاية، والأسر مقبلة على مأساة مالية".

بينما أشار جوردى فان بامل، الخبير فى شؤون الطاقة، إلى أن شهر أغسطس لا يلعب إلا دورًا هامشيًا فى تحديد أسعار الطاقة السنوية ـ 1.4%، ويضيف للصحيفة أن الأسعار التى سيعلن عنها فى شهرى أكتوبر-تشرين الأول، وآذار-مارس هى التى ستساهم إلى حد كبير فى تحديد قيمة الفاتورة السنوية.

وبحسب الشبكة الأوروبية، فإنه منذ العام 2020، تضاعف سعر الغاز 20 مرة فى بلجيكا، إذ يبلغ الآن 295 يورو للميجاوات/ الساعة، مقابل 18 يورو فى 2020، أما سعر الكهرباء فتضاعف عشر مرات.

وتمر أسواق الطاقة فى أوروبا حاليًا بأزمة اضطراب شديدة، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصعوبة إيجاد بدلاء قادرين على سد عجز الإمدادات الروسية التى تقلصت ردًا على العقوبات الغربية.