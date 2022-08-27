العالم اليوم - فيديو يظهر سبب حادثة جورج الراسي.. وتفاصيل عن الضحية الثانية

انتم الان تتابعون خبر فيديو يظهر سبب حادثة جورج الراسي.. وتفاصيل عن الضحية الثانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 05:15 مساءً - تصدر خبر وفاة الفنان اللبناني الشاب جورج الراسي في حادث سير مروع على الحدود اللبنانية - السورية عند معبر المصنع الحدودي بالقرب من مركز الأمن العام اللبناني، السبت، كل الأخبار في لبنان.

وأفاد الوكيل القانوني للفنان الراحل الراسي، المحامي أشرف الموسوي، لموقع "دوت الخليج" بأنّ تقرير الطبيب الشرعي أكد أن "جثة الفنان الراحل أصيبت بكسور في القفص الصدري والرأس، نتيجة الرضوض القوية إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق بين الحدود اللبنانية السورية".

وأضاف: "الحادث وقع قبل الحدود اللبنانية بكيلومتر واحد، بعد اجتياز الراسي نقطة الأمن العام السوري، وجاء نتيجة عدم إنارة الأوتوستراد الدولي، وغياب أدنى مقوّمات السلامة المرورية والإشارات الأرضية بين نقطتَي الحدود السورية واللبنانية".

كما كشف الموسوي أنّ الضحية الثانية في حادث السير، اللبنانية زينة المرعبي هي "المنسقة الخاصة لأعمال الفنان الراحل وتدير صفحاته الإلكترونية، وكانت برفقته لإقامة حفلة له في سوريا".

وقال الموسوي لموقع "دوت الخليج" إنّ "التحقيقات قد خُتِمَت بإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بعد الاستماع إلى إفادة والد الفنان الراحل خليل الراسي".

وانتشرت صور سيارة الفنان الراحل التي تهشمت بفعل الاصطدام القوي بحاجز الوسطية، التي تفصل الطريق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشغل خبر الحادث اللبنانيين في عطلة نهاية الأسبوع وأصابهم بالصدمة.

جمعية "اليازا": حوادث السيارات في ارتفاع

من جانبه، قال مؤسس جمعية "اليازا" للسلامة العامة المرورية زياد عقل لموقع "دوت الخليج": "حوادث السيارات إلى ارتفاع في لبنان وتؤدي إلى كوارث".

وذكر أن الفنان الراحل كان قد تعاون مع الجمعية بين عامي 2007 و2014 في لقاءات كان هدفها التشجيع على القيادة الآمنة ورفع شروط السلامة المرورية.

وأشارت ملاحظات "جمعية اليازا" للسلامة على الطرق إلى خلل كبير في غياب الحماية على الفاصل الوسطي، والذي كان له دور كبير في المأساة التي وقعت فجر السبت وأدت إلى وفاة الفنان الراسي.

ونشرت الجمعية على حسابها عبر تويتر تغريدة مرفقة بفيديو من مكان الحادث المروع لسيارة الراسي ومساعدته المرعبي، وشرحت الخلل في تصميم الطريق الذي أدى إلى الحادث المفجع.

5000 قتيل جراء حوادث السيارات

وقال مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم لموقع "دوت الخليج" إن "سبب الوفاة اصطدام السيارة بجسم صلب وسط الطريق الدولية وعدم وجود طرق مصممة بشكل جيد يخفف من وقع حوادث السيارات".

وأضاف "5000 قتيل سقطوا في لبنان بين عامي 2014 و2022 نتيجة حوادث السيارات، ولحينه لم تقم الدولة بأي إجراء في هندسة الطريق لوقف الموت المجاني، ولم تصلح الطرق والإشارات المرورية ولم تخطط للتوجيهات الاستباقية والإرشادات قبل مئات الأمتار كما تفعل الدول الأخرى".

وذكر إبراهيم بوفاة الفنان الراحل عصام البريدي الذي قضى في وقت سابق كذلك بحادث سير في منطقة الدورة إحدى ضواحي بيروت ونسيه الناس بعد عدة أيام على وقوع الحادث.

ردود فعل

وأصيبت شقيقة الفنان الراحل الممثلة نادين الراسي بالصدمة فور علمها بخبر وفاة شقيقها على الحدود اللبنانية السورية.

وغصت صفحات اللبنانيين بالتعليقات، التي ركزت على ارتفاع نسبة حوادث السير في لبنان لأسباب عديدة باتت معلومة لدى الجميع في ظل غياب الإنارة التامة عن الشوارع وانعدام الصيانة وتزايد الحفر، وترك الخبر صدمة كبيرة لدى محبي الفنان ولدى اللبنانيين عموما.

فنانون ينعون الراسي

وفور شيوع الخبر المحزن نعى العديد من الفنانين زميلهم الراحل، وعبّروا عن مشاعرهم الحزينة لوفاته على مواقع التواصل الاجتماعي.