طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت اخر اصدار minecraft للايفون والاندرويد

يريد العديد من الأشخاص تحميل لعبة ماين كرافت على أجهزتهم، حيث أن هذه اللعبة حازت على إعجاب الملايين من الأشخاص حول العالم، هذا بجانب أن طريقة تحميلها بسيطة للغاية، كما أن تلك اللعبة تقوم بتقديم الكثير من الأدوات الممتعة والرائعة لجميع اللاعبين لزيادة التشويق بكافة المستويات الخاصة بها، هذا بجانب أنها صارت من أفضل ألعاب الهواتف الذكية في الأعوام التي مضت، ووصل قاعدة لاعبيها لما يقرب من حوالي 126 مليون لاعب فأكثر في الشهر، كما أنه بالرغم من إتاحة اللعبة من إحدى عشر عاماً، لكن لا يعرف بعض المستخدمين طريقة تنزيل وتثبيت لعبة ماين كرافت الاصلية على كافة الأجهزة، هذا بالإضافة إلى أن تلك اللعبة تضم العديد من المميزات التي لا حصر لها، كما أن من أبرز هذه المميزات أنه من الممكن أن تقوم باللعب في فريق، وغيرهم من السمات الأخرى العديدة مثل الاعتماد على الذات، وكذلك التعاون، والتفكير بصورة أفضل، وأيضاً تنمية موهبة التخطيط.

طريقة تثبيت أحدث إصدار من Minecraft لهواتف أندرويد

بإمكانك تحميل لعبة ماين كرافت بكل سهولة بأسهل الخطوات على هاتفك الاندرويد بعد السير على عدة خطوات بسيطة:

في البداية قم بفتح متجر جوجل بلاي Google Play، على هاتف الآندرويد الخاص بك.

بعد ذلك قم بالبحث عن اسم اللعبة ماين كرافت في مربع البحث وانقر على زر البحث.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “تثبيت” لتحميل لعبة ماين كرافت على الهاتف الخاص بك مجانا.

في النهاية بعد أن تنتهي من عملية التنزيل تستطيع أن تستمتع باللعبة على الهاتف الخاص بك.

طريقة تثبيت أحدث إصدار من Minecraft لهواتف آيفون

تستطيع القيام بتحميل لعبة ماين كرافت على هاتفك الآيفون، وذلك من خلال السير على الخطوات الآتية: