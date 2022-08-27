نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب التأمينات الاجتماعية 1444 الجديد بالسعودية وأهم شروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث عن سلم رواتب التأمينات الاجتماعية 1444 الجديد من الأمور التي تشغل بال الكثير من المنتفعين من هذا النظام، وباعتباره أمرًا رئيسيًا يترتب عليه أمورًا كثيرًا، خصصنا هذا المقال للتعرف على أبرز المعلومات عنه، وأول ما سننوه عنه في مقدمة مقالنا أن نظام التأمينات الاجتماعية يتضمن على فروع مختلفة تشتمل على فرع الأخطار المهنية الذي يكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل، فرع المعاشات الذي يكفل حالات العجز غير المهني، الشيخوخة، الوفاة، كما أنه يجوز أيضًا التوسع في فروع التأمينات التي يكفلها النظام بما يتماشى مع حالة المستفيد، والآن هيا بنا لنتعرف أكثر عن سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد 1444.

سلم رواتب التأمينات الاجتماعية 1444 الجديد

تم التنويه من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه سيتم الإعلان عن سلم رواتب التأمينات الاجتماعية 1444، بما يتماشى مع الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد جراء الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة، هذا أيضًا ولقد حققت المؤسسة بعض من الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين، والتي تتمثل في الآتي:-

ضرورة أن يكون المستفيد قام بالتسجيل بالفعل في سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد وألا يكون تجاوز عمره الـ 60 عامًا.

أن يكون سعودي الجنسية والمنشأ ومقيم في السعودية.

نسبة الاشتراك في سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديدة قد يصل إلى 20%، 10% يقوم بدفعها رب الأسرة.

يجب أن يكون المستفيد قدم استقالته فعليًا من أي وظيفة حكومية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية، أحد أهم المؤسسات التي ترعى مصالح المواطنين، عن طريق توفير الاجتماعية، تحتضن المؤسسة كافة العاملين بالقطاع الخاص، موظفي الدولة كلًا من المدنيين والعسكريين.

تتركز مهام المؤسسة في تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية، نظام التقاعد المدني، نظام التقاعد العسكري بالمملكة العربية السعودية، طبقًا لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة في ذلك الأمر.

تفاصيل جدول شرائح الدخل الشهري

قبل أن نوضح سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد وجب علينا أن نوضح لكم ما هي شرائح الدخل الشهري، والتي جاءت وفقًا إلى 40 شريحة تتمثل في الآتي:-

أولًا:- من الشريحة الأولى للشريحة الــ 15:-

(1200، 1400، 1600، 1800، 2000، 2200، 2400، 2600، 3000، 3300، 3600، 3900، 4200، 4600).

ثانيًا:- من الشريحة الخامسة عشر إلى الشريحة الــ 30:-

(5000، 5500، 6000، 6600، 7200، 7900، 8600، 9400، 10300، 113300، 12400، 13600، 14900، 16300، 17800).

ثالثًا:- من الشريحة الواحد والثلاثين وحتى الشريحة الــ 40:-

(21000، 21600، 23800، 26200، 28800، 31700، 4900، 38400، 42200، 45000).